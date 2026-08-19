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Ljuba Perućica uživa u porodičnom životu sa Katarinom Kolozeus i dvoje dece, a jednom prilikom progovorio je o prevari i pravoj ljubavi.

"Sve mora čovek da prođe"

U emisiji "Magazin In" otkrio je da je u tinejdžerskim danima drugačije gledao na ljubav i varanje.

- Možda sam kao klinac varao, kao i svi. Sve mora čovek da prođe. Ja sam davno imao neku devojku koja je u meni budila sve najgore, od ljubomore do posesivnosti. Bio sam druga osoba sa tom osobom - iskren je bio Perućica i dodao:

1/8 Vidi galeriju Ljuba Perućica i Katarina Kolozeus Foto: Printscreen, Printscreen/Instagram, Printscreen Instagram

- Kad nađete pravu osobu koja u vama ne budi te stvari, kad nemate potrebu da se ponašate drugačije nego u prirodi... Kad se kockice slože i kad se taj zid zida kako treba, onda je to - to.

Zdravstveni problemi

Supruga pevača suočila se sa zdravstvenim problemima, te je bilo upitno da li će moći da ostane u drugom stanju, ali ubrzo su stigle i najlepše vesti.

- Hvala Bogu, baš u tom periodu kada je primila prvi hormon, ona je ostala trudna i vidiš kako se čuda dešavaju - govorio je pevač i dodao:

1/10 Vidi galeriju Ljuba i Katarina slave 1. rođendan ćerke Foto: Kurir/S.Z.

Bežali od veštačke oplodnje

- Rekao bih ljudima da ne odustaju nikada, nama su godinama govorili da ide na veštačku oplodnju, a mi smo bežali od toga, znali smo da ne treba siliti stvari, da sve treba da bude prirodno. Doktori su nam govorili da ulazimo u godine, mi smo razmišljali o tome kada su nas ubeđivali, ali nismo hteli.