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Dragan Marinković Maca oglasio se na Fejsbuku pričom koja je privukla pažnju njegovih pratilaca. Glumac je preneo događaj koji mu je ostavio snažan utisak, a reč je o načinu vaspitanja dece i ponašanju.

Maca je posebno istakao da ovakvi primeri pokazuju koliko ponašanje dece govori i o vrednostima koje im se prenose u porodici.

- Kada se dete odgaja u ljubavi, nežnosti, poštovanju, solidarnosti, toleranciji i duhu služenja, tada je svet lepši.
Aplauz za one roditelje koji svojoj deci usađuju moralne i duhovne vrednosti, ali dvostruki aplauz za decu koja ih sprovode u delo - napisao je glumac. 

Dragan Marinković Maca pre i posle transplantacije kose Foto: Zorana Jevtić, Damir Dervišagić, Printscreen

Maca podelio je na Fejsbuku priču jednog oca koja ga je, očigledno, posebno dirnula i prenosimo je u celosti: 

- Jedan tata je napisao:

“Moja kći je danas dobila prvu menstruaciju. Nalazila se u autobusu i tinejdžer koji je godinu dana stariji od nje prišao joj je i šapnuo na uho “Imaš mrlju na hlačama. Obmotaj moj džemper oko struka i vrati se kući i presvuci se.”….
Danas želim zahvaliti roditeljima ovog malog džentlmena što su tako odgojili svoje dijete.
Nije je snimao, nije je slikao, nije je razotkrio, nije je ismijavao niti je maltretirao, već joj je pomogao.”

Dragan Marinković Maca
Foto: Printscreen/Instagram

 Podsetimo, glumac je u emisiji "Nije sve tako crno", voditelja i autora Jovane Đokić Matić pričao i o svojim roditeljima, te priznao koliko su uticali na njegovo odrastanje.

- Tata mi je bio opasan bumbar, arhitekta, uspešan. A mama je znala da u toku noći dođe do kreveta, promiriše i kaže "ti pušiš cigare" i ošamari me dok spavam. A tata kaže "ma jok, pusti ga. Ako puši nek se ne krije". Počeo sam da pušim u sedmom razredu osnovne, to je tad bilo moderno. Kad sam prvu cigaru zapalio i povukao umalo nisam umro... Voleo bih i ja da sam imao oca koji će mi reći "evo ti sto milja, obrni pa ćeš mi vratiti". A ja sam sve morao sam da zaradim. Mada, na zapadu je to normalno , oni su za neke stvari stvarno u pravu. Predbračni ugovor i sa 18 godine ajde ćao, radi pa zaradi. Nema nasledstva. E to su njihove vrednosti koje treba usvojiti - ispričao je Maca. 

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