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Domaća javnost ostala je prijatno iznenađena kada je osvanuo snimak sa intimne proslave 48. rođendana Jelene Karleuše.

Pop zvezda je na svečanoj večeri okupila najbliže ljude, među kojima je posebnu pažnju privukao njen bivši muž Duško Tošić, što niko nije očekivao, jer su njih dvoje donedavno bili u lošim odnosima i bez komunikacije.

Prelepa atmosfera

1/5 Vidi galeriju Karleuša i Duško se pomirili Foto: Kurir.rs

Duško je na proslavi sedeo pored Jelene vrlo raspoložen i nasmejan, dok je tačno u ponoć Jelenu dočekalo slatko iznenađenje i svećice koje je oduvala u čast svog rođendana, a za šta se pobrinuo njen bivši suprug.

Prema priči našeg izvora sa lica mesta, veče je proteklo u prelepoj atmosferi.

- Da svi ne znamo da su se Jelena i Duško razveli i šta se sve u prošlosti dešavalo između njih, pomislili bi da uživaju u skladnom braku kao nekad. Baš je bila lepa i intimna atmosfera. Slavljenica je okupila svoje najbliže, tu su bile njene ćerke Atina i Nika, tetka Danijela i njen sin Marko, nekoliko saradnika i najbližih prijatelja. Ipak, kad smo videli da je pored nje seo Duško, ostali smo u šoku. Oni su sve vreme najnormalnije pričali i smeškali su se jedno drugom. Nikakve loše energije i neprijatnosti nije bilo. Bilo je ih divno videti tako skladne i srećne. Njihove ćerke su takođe blistale, videlo se da su presrećne zbog toga što su im mama i tata ponovo u odličnim odnosima. U ponoć je Jelenu dočekalo iznenađenje i svećice na slatkišima, koje je Duško organizovao. To ju je baš ostavilo bez reči. Mene uopšte ne bi iznenadilo da njih dvoje svojoj ljubavi daju novu šansu, hemija između njih je i dalje jaka. Videćemo šta će se dešavati u narednom periodu, zasad sve ide u odličnom smeru - zaključio je naš sagovornik.

Pukla tikva s Norom

Ipak, dok jednom ne smrkne, drugom ne svane, pa je tako u međuvremenu došlo i do raskida između Duška i Nore Milovanović, s kojom je bivši fudbaler bio u vezi poslednjih nekoliko meseci.

Foto: Damir Dervišagić

Istovremeno, naslednice Jelene i Duška, Atina i Nika Tošić, pripremaju se za veliko rođendansko slavlje u luksuzno beogradskom hotelu. Atina proslavlja punoletstvo, dok njena mlađa sestra Nika puni 17. godina, na isti dan.

Njihovi roditelji zajedno organizuju njihovu rođendansku žurku o kojoj će se dugo pričati, pa ih je to nedavno ponovo spojilo.

Pop zvezda istakla je da njene mezimice nemaju nikakve rođendanske želje.

- Biće jako lepo i bajkovito. Lepa stvar je da su u ovoj priči i mama i tata. Duškovo je samo da plati, mama je u dugovima zbog novih spotova (smeh). Biće puno mojih kolega, svi su odazvali i rekli da će doći. Čistog i punog srca sam ih pozvala ne da pevaju, nego da budu moji dragi gosti. Atina i Nika nemaju nikakve Želje, bukvalno ništa. Atina voli roze, a Nika plavo. Rekle su da su mama i tata zaduženi za sve. One su mnogo skromne - poručila je Karleuša.

Inače, obe Jelenine ćerke su odlučile da se bave javnim poslom, pa su već neko vreme aktivne kao infulenserke.

1/18 Vidi galeriju Ovako su izgledali kad su bili zaljubljeni Jelena Karleuša i Duško Tošić Foto: Marko Poplašen, Marina Lopičić, Ana Paunković

Kurir.rs

JK i Duško ponovo zajedno: