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Srpska pevačica Svetlana Spajić proglašena je krivom pred Opštinskim sudom u Zadru nakon što je objavila snimak pesme "Oj Krajino, moja mila mati", a takođe zato što tokom boravka u Hrvatskoj nije prijavila boravak.

Izrečena joj je uslovna kazna od pet dana zatvora i novčana kazna od 50 evra, piše Zadarski list.

Policija je Svetlanu Spajić privela nakon nastupa na Žegarskim susretima kod Obrovca. Utvrđeno je da je tokom šestodnevnog boravka bila kod prijatelja u Kaštelu Žegarskom, ali boravak nije prijavila, što je obavezna prema hrvatskom Zakonu o strancima.

Policija je takođe pronašla da je Svetlana Spajić još 6. marta 2024. godine na društvenim mrežama objavila oko minut dug snimak na kojem peva tradicionalnu pesmu "Oj Krajino, moja mila mati".

"Ubuduće ću voditi računa o ovim stvarima"

Svetla Spajić je najpre rekla da se ne smatra krivom za narušavanje javnog reda i mira. Objasnila je da je reč o tradicionalnoj pesmi koja pripada usmenoj krajiškoj tradiciji i čije se izvođenje vezuje za 19. i 20. vek.

Pevačka družina Svetlane Spajić snimila je pesmu i na albumu 2012. godine. Kasnije je promenila iskaz i priznala krivicu.

"Morala sam se bolje informisati o tome što hrvatskom narodu znači reč Krajina. Očito ih podseća na paravojne formacije za vreme rata, a ja na sve to gledam malo drugačije. Žao mi je što je sve tako ispalo. Ubuduće ću voditi računa o ovim stvarima i obećavam da ću ovaj videozapis odmah ukloniti kako više ne bih uznemiravala hrvatske građane", rekla je Spajić.

Foto: Printscreen

"Ako sam tekstom te pesme zaista povredila osećaje hrvatskih građana, izvinjavam se i snosim svu odgovornost. Smatram se krivom za taj prekršaj i upućujem izvinjene hrvatskom narodu", izjavila je.

Sud je zaključio da je Svetlana Spajić priznala oba prekršaja. U obrazloženju presude navodi se da pojam "Krajina" u modernoj Hrvatskoj ima negativnu i uznemirujuću konotaciju te je sinonim za paradržavnu tvorevinu uspostavljenu na okupiranom teritoriju. Sud smatra da je objavom snimke na javno dostupnoj društvenoj mreži vređala dostojanstvo građana, naročito onih koji su bili izloženi ratnim stradanjima.

"Takvim ponašanjem remetila je život hrvatskih građana hrvatske i srpske nacionalnosti", stoji u presudi. Sud je kao olakšavajuće okolnosti uzeo u obzir njeno priznanje, žaljenje, izvinjene i obećanje da će ukloniti snimak. Zbog toga je ocenio da izvršenje zatvorske kazne nije nužno.