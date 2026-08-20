OTKRIVAMO! DARA IZVISILA NA PINKU, PA OTRČALA NA GRAND! Bubamari sa ružičaste TV poručili da za nju nema mesta, a onda je i na Košutnjaku dočekao HLADAN TUŠ!
Dara Bubamara nakon sezone provedene u žiriju muzičkog takmičenja "Zvezde Granda" donela je odluku da je možda vreme da promeni televizijski tabor.
Kako su pregovori za transfere i nove ugovore uveliko u toku, Dara je na sve načine načine pokušala da digne sebi cenu, pa je u javnost plasirala priču da trenutno ima tri ponude sa tri različite televizije.
Smislila plan
Ipak, kako smo saznali, celu priču o, ispostaviće se, nepostojećim ponudama izmislila je sama Dara.
Pevačica je pre nekoliko dana viđena u prostorijama televizije Pink, gde je s čelnicima obavila razgovor o angažmanu u takmičenju "Pinkove zvezde".
Njoj su se sa Pinka, kojem se sama nudila, zahvalili na interesovanju i dolasku, ali su joj tamo jasno stavili do znanja da nisu zainteresovani za njen angažman u takmičenju, pa su joj poručili da se sastav njihovog žirija neće menjati u novoj sezoni.
Razočarana ovim razgovorom i odbijanjem, pevačica se odmah uputila na Košutnjak, gde se u utorak po podne u prostorijama Granda sastala s direktorom Goranom Šljivićem.
Prema rečima upućenih, Dara je i tamo pokušavala da sebi digne honorar i postavlja uslove koji nisu realni, dok je i sama produkcija bila razočarana njenim ponašanjem i pregovorima s Pinkom iza njihovih leđa, koji nisu uspeli. Do konačnog dogovora tako nije došlo ni sa Grandom, koji je dao svoju daleko realniju ponudu od onoga što je ona tražila, a u narednim danima ostaje da se vidi da li će do njega i doći.
Tri ponude
Podsetimo, pevačicu je na Grand dovezao mlađi dečko, koji joj je pravio društvo. Kako je otkrila za Blic, ona je prošlog puta ugovor potpisala na godinu dana, a ovoga puta će presudne biti finansije.
- Imam tri ponude. I dalje razmišljam gde ću. Idem na pregovore. To je poslovna tajna, biće sve okej. Hvala bogu da me svi žele. Sve zajedno će biti presudno, i finansije. Svi u Grandu su prema meni divni, nemam zamerke. Ja sam potpisala ugovor na godinu dana. Idem sad da vidim šta i kako. Zadovoljna sam prethodnom sezonom, mogu da budem malo luđa. Nisam ja ta koja odlučuje ko će biti u žiriju - rekla je Bubamara.
Podsetimo, Dara je ranije govorila da je njoj najvažnije ko će joj ponuditi najviše novca.
- Nisam potpisala ugovor ni sa jednom medijskom kućom, videćemo u septembru šta će biti. Presudni su novac i uslovi. Sve je to šou-biznis. Nema ko šta da se ljuti, možda ja ostanem u "Zvezdama Granda", možda ne. Šou-biznis je to, zašto da ne... Ja sam poslovna, lepo mi je bilo sa Cecom, sa svim kolegama, ako je neki bolji format i ponuda, zašto da ne... Uslovi su bitni, ali na prvom mestu novac - bila je iskrena pevačica.
Podsetimo, Kurir je ove nedelje pisao o tome da su čelni ljudi "Granda" stupili u kontakt s menadžmentom Dragane Mirković i da su pregovori o njenom eventualnom angažmanu u "Zvezdama Granda" trenutno u toku.
Ipak, dogovor još nije finalizovan, pa je u ovom trenutku rano govoriti o tome da je Dragana definitivno nova članica žirija.
Ideja "Granda" jeste da dodatno podigne atraktivnost žirija, a Dragana Mirković svakako predstavlja ime koje bi napravilo ogroman iskorak. S druge strane, ni sama pevačica nije ravnodušna prema ponudi. Dragani se dopada čitava priča u vezi sa "Zvezdama Granda", kvalitet pevača koji kroz ovo takmičenje prolaze, ali i tradicija koju emisija ima.
Zbog toga je i sama trenutno u fazi razmišljanja, dok se, s druge strane, vode razgovori o svim detaljima eventualnog angažmana.
Ukoliko ovog puta pregovori budu uspešno završeni, Dragana bi u žiriju sedela zajedno sa Svetlanom Cecom Ražnatović, a takva postavka svakako bi mogla da privuče veliku pažnju javnosti i gledalaca ovog muzičkog takmičenja.
Kurir.rs
Dara Bubamara: