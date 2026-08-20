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Dara Bubamara nakon sezone provedene u žiriju muzičkog takmičenja "Zvezde Granda" donela je odluku da je možda vreme da promeni televizijski tabor.

Kako su pregovori za transfere i nove ugovore uveliko u toku, Dara je na sve načine načine pokušala da digne sebi cenu, pa je u javnost plasirala priču da trenutno ima tri ponude sa tri različite televizije.

Smislila plan

Ipak, kako smo saznali, celu priču o, ispostaviće se, nepostojećim ponudama izmislila je sama Dara.

1/5 Vidi galeriju Zaljubljena kao tinejdžerka Foto: Antonio Ahel/ATAImages, Printscreen, Printscreen/Instagram, Antonio Anhel/ATA Images

Pevačica je pre nekoliko dana viđena u prostorijama televizije Pink, gde je s čelnicima obavila razgovor o angažmanu u takmičenju "Pinkove zvezde".

Njoj su se sa Pinka, kojem se sama nudila, zahvalili na interesovanju i dolasku, ali su joj tamo jasno stavili do znanja da nisu zainteresovani za njen angažman u takmičenju, pa su joj poručili da se sastav njihovog žirija neće menjati u novoj sezoni.

Razočarana ovim razgovorom i odbijanjem, pevačica se odmah uputila na Košutnjak, gde se u utorak po podne u prostorijama Granda sastala s direktorom Goranom Šljivićem.

Prema rečima upućenih, Dara je i tamo pokušavala da sebi digne honorar i postavlja uslove koji nisu realni, dok je i sama produkcija bila razočarana njenim ponašanjem i pregovorima s Pinkom iza njihovih leđa, koji nisu uspeli. Do konačnog dogovora tako nije došlo ni sa Grandom, koji je dao svoju daleko realniju ponudu od onoga što je ona tražila, a u narednim danima ostaje da se vidi da li će do njega i doći.

Tri ponude

Podsetimo, pevačicu je na Grand dovezao mlađi dečko, koji joj je pravio društvo. Kako je otkrila za Blic, ona je prošlog puta ugovor potpisala na godinu dana, a ovoga puta će presudne biti finansije.

- Imam tri ponude. I dalje razmišljam gde ću. Idem na pregovore. To je poslovna tajna, biće sve okej. Hvala bogu da me svi žele. Sve zajedno će biti presudno, i finansije. Svi u Grandu su prema meni divni, nemam zamerke. Ja sam potpisala ugovor na godinu dana. Idem sad da vidim šta i kako. Zadovoljna sam prethodnom sezonom, mogu da budem malo luđa. Nisam ja ta koja odlučuje ko će biti u žiriju - rekla je Bubamara.

Podsetimo, Dara je ranije govorila da je njoj najvažnije ko će joj ponuditi najviše novca.

- Nisam potpisala ugovor ni sa jednom medijskom kućom, videćemo u septembru šta će biti. Presudni su novac i uslovi. Sve je to šou-biznis. Nema ko šta da se ljuti, možda ja ostanem u "Zvezdama Granda", možda ne. Šou-biznis je to, zašto da ne... Ja sam poslovna, lepo mi je bilo sa Cecom, sa svim kolegama, ako je neki bolji format i ponuda, zašto da ne... Uslovi su bitni, ali na prvom mestu novac - bila je iskrena pevačica.

1/5 Vidi galeriju Ume da uzvrati Foto: Printscreen, Kurir/S.Z.

Podsetimo, Kurir je ove nedelje pisao o tome da su čelni ljudi "Granda" stupili u kontakt s menadžmentom Dragane Mirković i da su pregovori o njenom eventualnom angažmanu u "Zvezdama Granda" trenutno u toku.

Ipak, dogovor još nije finalizovan, pa je u ovom trenutku rano govoriti o tome da je Dragana definitivno nova članica žirija.

Ideja "Granda" jeste da dodatno podigne atraktivnost žirija, a Dragana Mirković svakako predstavlja ime koje bi napravilo ogroman iskorak. S druge strane, ni sama pevačica nije ravnodušna prema ponudi. Dragani se dopada čitava priča u vezi sa "Zvezdama Granda", kvalitet pevača koji kroz ovo takmičenje prolaze, ali i tradicija koju emisija ima.

Zbog toga je i sama trenutno u fazi razmišljanja, dok se, s druge strane, vode razgovori o svim detaljima eventualnog angažmana.

Ukoliko ovog puta pregovori budu uspešno završeni, Dragana bi u žiriju sedela zajedno sa Svetlanom Cecom Ražnatović, a takva postavka svakako bi mogla da privuče veliku pažnju javnosti i gledalaca ovog muzičkog takmičenja.

1/5 Vidi galeriju Dara Bubamara u žiži Foto: Antonio Ahel/ATAImages, ATAIMAGES

Kurir.rs

Dara Bubamara: