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Željko Vasić rođen je 10. decembra 1979. godine u Zaječaru.

Vasić je pop pevač, kompozitor i tekstopisac. Talenat za muziku nasledio je od oca, a njjegov muzički put počinje kada je imao devet godina i upisao nižu muzičku školu, koju je uspešno završio.

"Došao sam sam u Beograd i ostao 30 godina"

Prilikom jednog gostovanja na Kurir televiziji u emisiji "Pusti brigu" govorio je o prvim koracima u muzici, dolasku u Beograd i tinejdžerskim danima.

- Sa 14 godina sam došao sam u Beograd, iz Zaječara, u srednju muzičku školu. Ostao sam ovde 30 godina. Objašnjavam svima danas, pa i mojoj deci, da je te 1994. godina kada sam ja došao, bila veća razlika doći iz Zaječara u Beograd, nego ići iz Beograda u London. To je neverovatno, u mentalitetu, i dalje postoje ljudi koji nikada nisu došli u prestonicu. Mada, danas moj grad izgleda bolje i savremenije, nego što je izgledao. Tada je bio veliki jaz između glavnog grada i unutrašnjosti.

Željko Vasić najavio beogradski koncert Foto: Kurir/Milica Stanojević

"Nisam imao strah"

Potom je spomenuo najteži trenutak:

- Bio sam sam, živeo sam u sadašnjoj Dečanskoj, a škola Mokranjac. Kada se setim, imam taj strah, tada sam bio klinac i nisam imao strah. Ne bih mogao svoje dete da pustim, nije isto tada i sada.

1/7 Vidi galeriju Željko Vasić Foto: Aleksandra Ignjatović, Kurir TV, Privatna Arhiva

Problem sa alkoholom

Pevač Željko Vasić otkrio je da je svojevremeno imao problem s alkoholom. On se vratio u prošlost i ispričao kako je došlo do toga da posegne za žestinom. Istakao je da je uz alkohol lakše podnosio svirke.