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Dok se mnogi ovih dana sklanjaju od gradske vreve i spas od visokih temperatura traže na moru, pojedini poznati uživaju u nešto drugačijem letnjem scenariju. Tako je naš paparaco uhvatio glumca Branka Babovića poznatijeg kao Đuru Palicu usred centra Beograda, u potpuno opuštenom izdanju.

Đuro je, sudeći po svemu, imao vremena da predahne i na trenutak zastane nasred trotoara. Glumac je stao, pogledao na jednu, pa na drugu stranu, kao da je u tom trenutku pokušavao da odluči u kom pravcu da nastavi.

Bez žurbe i bez previše pažnje na prolaznike, Đuro je delovao potpuno rasterećeno. Za ovu letnju šetnju odabrao je kratki šorts i majicu, sasvim u skladu sa visokim temperaturama koje ovih dana vladaju u prestonici.

Dok su mnoge javne ličnosti već spakovale kofere i dane provode na popularnim letnjim destinacijama, Đuro je odlučio da ostane u Beogradu. Umesto mora, plaže i ležaljke, glumac je izabrao prestoničke ulice i laganu šetnju.

Foto: Kurir Televizija

Naš paparaco zabeležio je i trenutak kada je glumac zastao usred centra, pa delovalo kao da na licu mesta pravi malu letnju strategiju – levo ili desno, pitanje je bilo samo gde dalje.

Ipak, sudeći po opuštenom izdanju, Đuru očigledno nije mnogo brinulo što ovog leta nije pobegao iz grada. Dok se drugi sunčaju na moru, on svoje vreme provodi u Beogradu, bez velike pompe i u sasvim ležernom izdanju.