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Sve više ljudi odlučuje da užurbanost, buku i gužvu gradskog života zameni mirom u prirodi. Među onima koji su poželeli da imaju svoje parče raja daleko od svakodnevnog haosa nalaze se i brojne poznate ličnosti, koje su na Avali pronašle svoje idealno mesto.

Planina Avala godinama privlači one koji žele da budu dovoljno blizu Beograda, a ipak daleko od gradske buke. Neki od poznatih već godinama imaju svoje kuće i imanja, dok su drugi tek nedavno odlučili da investiraju u nekretnine na ovoj atraktivnoj lokaciji.

Među prvima koja je prepoznala čari Avale je voditeljka Lea Kiš, koja je tamo izgradila kuću sa ogromnim imanjem i bazenom. I Olja Karleuša je na istoj lokaciji napravila svoje parče raja.

1/13 Vidi galeriju Lea Kiš Foto: Privatna Arhiva, printscreen YT

Za život daleko od gradske vreve odlučili su se i Sonja i Nikola Lazetić. Oni su na Avali napravili velelepno imanje koje, osim velike kuće i bazena, ima i deo namenjen uzgajanju domaćih proizvoda. Na njihovom placu mogu se naći luk, paradajz, krastavac, ali i različito voće i povrće. Nabavili su i traktor, pa njihovo imanje umnogome podseća na pravo seosko domaćinstvo.

1/12 Vidi galeriju Sonja Lazetić Foto: Instagram, Printskrin/Instagram

Tamo je svoje mesto pronašla i Jelena Golubović. Ona je još pre nekoliko godina kupila kuću i plac na ovoj planini. Iako i dalje najveći deo vremena provodi u Beogradu, svoje imanje redovno posećuje, koristeći ga kao mesto za predah i beg od gradske svakodnevice.

Na Avali godinama uživaju i Verica Rakočević i njen partner Veljko Kuzmančević.

1/9 Vidi galeriju Jelena Golubović kuća na Avali Foto: Aleksandar Panić

Mile Kitić i Marta Savić su vilu u Beogradu zamenili kućom od čak 1.600 kvadratnih metara, uz prostrano imanje na Avali. Tako je poznati estradni par gradski luksuz zamenio još većim prostorom, ali u ambijentu koji pruža mnogo više privatnosti i mira.

- Nema teren za tenis, stvarno sam napravio jednu skromnu kuću, 1.600 kvadrata ima. Ogroman je prostor i ima dosta prostorija, ali stvarno sam se trudio da napravim dobru kuću i da uživam. Pedeset i nešto godina radim, zaradio sam da mogu da uživam u ostatku života koliko god to godina da bude - rekao je pevač jednom prilikom za medije.

1/10 Vidi galeriju Mile Kitić Foto: Paparazzo lov Printscreen, Antonio Ahel/ATAImages, Paparaco lov Printscreen

I Edita Aradinović je rešila da se skući na Avali. Pevačica je poželela da sebi i porodici obezbedi dodatni mir, pa je nedavno pazarila kuću na ovoj planini.

1/5 Vidi galeriju Edita Aradinović Foto: Printscreen/Instagram

- Shvatila sam da ne tražim adresu, tražim mir, malo više prirode, malo više neba i osećaj kao kod kuće. Ljudi, koja budala u osmom mesecu trudnoće kupuje nekretninu? Ja! Nećete verovati kakvu sam lokaciju našla - rekla je Edita samo mesec dana pred porođaj.

Da interesovanje estrade za Avalu ne jenjava, potvrđuje i Ceca Ražnatović, koja je tamo kupila plac. Dok se prema pisanju jednog medija navodi da bi na njemu trebalo da izgradi kuću, pojavile su se i drugačije tvrdnje - da bi plac mogao da bude namenjen gajenju prasića. Pevačica je potvrdila ovu informaciju jednom prilikom, a šta će se na kraju nalaziti na ovom imanju, ostaje da se vidi.

1/9 Vidi galeriju Svetlana Ceca Ražnatović Foto: Kurir

I dok su neki svoje kuće na Avali već odavno izgradili, a drugi tek kupuju placeve i planiraju kako će ih urediti, jedno je zajedničko svima - potreba da, makar nakratko, pobegnu od gradske gužve. Čini se da poznati sve više otkrivaju da luksuz danas ne mora nužno da znači život u centru grada, već upravo suprotno - veliki plac, priroda, bazen, domaća hrana i dovoljno privatnosti, a sve to na samo nekoliko kilometara od Beograda.