Slušaj vest

Luka Vujović i Anita Stanojlović, ljubavni par iz Elite 9, pored spektakularnog superfinala u kom su zauzeli svoja mesta, izlaze bogatiji za novog člana porodice - ćerkicu, a sada se on oglasio iz advokatske kancelarije, spreman da sa svima svede račune!

Luka je, naime, na svom instagram profilu podelio fotografiju, na kojoj se jasno vidi da se nalazi u advokatskoj kancelariji, te je tako apelovao na svoje fanove da mu dostave sve snimke i dokaze, kako bi mogao da pokrene postupke protiv svih onih koji su, kako kaže, lagali kada je njegov, ali i život njegove trudne devojke Anite Stanojlović, u pitanju.

- Dragi naši, sve dokazne materijale i snimke vezane za Anitu i mene, poslajite mi u inbox: Afere koje su tvrdili za Anitu, Bajadera i pevač, nasilnička ponašanja, tvrdnje i ostale laži,pored toga napolju izjave od razno raznih novinara...Vreme je za rad - napisao je Luka na instagramu.

1/6 Vidi galeriju Anita Stanojlović Foto: Printscreen, Pritnscreen/Instagram

"Čuo sam se sa ocem, kada bude došao u Beograd upoznaće Anitu"

Podsetimo, nedavno je Luka gostovao u emisiji "Narod pita", te je tom prilikom progovorio o brojnim aktuelnostima.

- Sve je super, samo sam sada u "Narod pita", nervozan sam zbog emisije, a to su lepe vesti koje meni daju snagu i volju. Sutra će sve biti kako treba - rekao je on, a potom se, s očima punih suza, osvrnuo na posetu ginekologu.

- Prelep je osećaj. Pokazao sam snimak i porodici, svi su oduševljeni. Ne mogu da pričam o tim stvarima, odmah me radi na emociju. I moj Noa je video, oduševljen je, podržava Anitu, nas... Uz mene je, to je nekako moja pobeda.

Na pitanje o odnosu sa Nikolom Vujovićem Bajom rekao je:

- Čuo sam se sa ocem, kada bude došao u Beograd upoznaće Anitu.

1/6 Vidi galeriju Luka Vujović ispao u finalu Elite 9 Foto: Marko Karović

Ništa od pomirenja s Kačavendom

Tokom "Elite" žestoko je ratovao s Milenom Kačavendom, a tada su najavljivali da će rat nastaviti čim budu izašli iz rijalitija.

- Ma, kakvo pomirenje?! Dokle će trajati? Dok žena ne shvati da ne treba da se bavi tuđim životima, već svojim. Ni prošle godine se nisam bavio njenim životom, već ona isključivo mojim, da li imam nešto, gde živim, šta mi rade mama, tata... Ja imam preča posla. Planiramo da polako privodimo kraju celu ovu priču, da se izdvojimo iz tih sukoba sa ljudima, da se osvrnemo na ono što je prioritet, a to je zajednica koja donosi mir - objasnio je Luka za Pink.rs, a zatim se osvrnuo na Anđela Rankovića, Anitinog bivšeg.

- Mislim da je to već rešeno... 11. mesto. Anđela neću da komentarišem napolje, Anita samo ako se bude bavila, podržavam je - rekao je Luka.

kurir / pink

Pogledajte dodatni snimak: