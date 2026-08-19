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Nakon što su se Mina Vrbaški i Viktor Gagić otpratili sa društvene mreže instagram i uklonili zajedničke fotografije sa socijalnih mreža, ona je potvrdila da je došlo do raskida, a sada se oglasio i Viktor.

- Od izlaska iz Elite imali smo par začkoljica koje su počele da nas odvajaju. Nije to razlika u godinama niti bilo šta to je jednostavno karakter devojke. Par puta smo pokušavali, ali nažalost se vratimo uvek na isto. Nije mi se pokazala kao osoba za kakvu sam je smatrao, pokazala je suprotno - rekao nam je Viktor za Pink.rs, te je nastavio:

1/7 Vidi galeriju Mina Vrbaški i Viktor Gagić Foto: Printscreen YouTube

- Neću iznositi nikakve detalje, niti da je blatim. Samo se nadam da nikad neću dobiti nikakvu ružnu reč od nje, jer ipak bio sam prema njoj mnogo dobar. Desilo se šta se desilo i završili smo tu priču. Nemam nameru da pričam ništa loše, niti očekujem sa njene strane to. Želim joj sve najbolje i da se opameti.

Mina ogolila dušu

Podsetimo, najpre, oglasila se Mina, koja je potvrdila raskid i tom prilikom ogolila dušu o svemu.

- Nekad ljubav nije dovoljna da bi dvoje ljudi ostali zajedno. Viktor i ja smo svoju priču započeli u „Eliti“, u okolnostima koje su bile sve samo ne uobičajene. Kada ste toliko dugo zajedno u jednom zatvorenom svetu, emocije se razvijaju intenzivnije, brže i drugačije nego što bi se verovatno razvijale u stvarnom životu. Mi smo tamo pronašli nešto lepo, nešto što nam je u tom trenutku bilo važno i iskreno, i zbog toga ne želim da ono što je bilo lepo sada pretvaramo u nešto ružno samo zato što se završilo - počela je Mina, a onda je nastavila:

1/7 Vidi galeriju Mina Vrbaški Foto: Kurir

Različiti pogledi

- Kada smo izašli napolje, dali smo našoj vezi šansu. Mislim da je to bilo potpuno prirodno i da smo oboje želeli da vidimo da li ono što smo osećali u „Eliti“ može da funkcioniše i u svakodnevnom životu, kada nema kamera, izolacije, pritiska i tog posebnog sveta u kojem smo mesecima živeli. I shvatili smo nešto što možda nije lako priznati, ali je zapravo veoma zdravo - nismo se po svemu poklopili. Ne mislim da je za to potrebno tražiti krivca. Nekada se dvoje ljudi jednostavno vole na svoj način, lepo im je zajedno, ali kada treba da grade život, shvate da žele različite stvari ili da drugačije gledaju na neke važne stvari. Možda je razlika u godinama imala neki uticaj, možda je uticao prelazak iz tog našeg „spokojnog sveta“ u realnost, možda su u pitanju karakteri, očekivanja ili jednostavno okolnosti. Iskreno, ne želim ni da analiziram do kraja šta je presudilo, jer mislim da nije svaka priča napravljena da traje zauvek. Neke priče dođu u naš život da nas nečemu nauče, da nam donesu emociju, iskustvo, lepe trenutke i uspomene. I onda dođe trenutak kada treba imati dovoljno zrelosti da kažeš: „Ovo više nije ono što treba da bude i bolje je da stanemo sada nego da jednog dana jedno drugom postanemo neprijatelji.“ Zato smo odlučili da prekinemo.

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