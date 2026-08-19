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Lepa Brena stigla je u Mostar zbog koncertnih obaveza, a svoje vreme u ovom gradu iskoristila je i za posetu jednoj od njegovih najpoznatijih znamenitosti – Starom mostu.

Pevačica je sa mosta posmatrala skok jednog mladića u Neretvu, a nakon njegovog hrabrog poteza usledio je i njen aplauz. Brena se potom našalila na račun svog nekadašnjeg skoka.

„Ovog puta nisam skočila, mislim da bih se u ovim godinama, po ko zna koji put, polomila“, napisala je uz emotikon koji se smeje do suza.

Mostar je za Brenu posebno značajan, budući da je upravo u ovom gradu sniman kultni film „Hajde da se volimo“, koji je obeležio njen karijeru. Veliku pažnju svojevremeno je izazvala i scena iz 1987. godine, kada je Brena skočila sa Starog mosta.

Njena objava ubrzo je privukla brojne komentare, među kojima su se mogli pročitati: „Haha, carica“, „Tačno bi se polomila“ i „Ma, ovo je opasno“.

Nezgoda na koncertu

Podsetimo, Brena je nedavno doživela i nezgodu tokom nastupa u Budvi. Incident se dogodio 5. avgusta u jednoj od najvećih diskoteka u gradu, gde je pevačica pred brojnom publikom izvodila svoje najveće hitove.

Na scenu je izašla oko 1.30 časova, a sve je teklo po planu sve dok nije došao red na pesmu „Kolovođa“. Tokom izvođenja poznate koreografije, u kojoj podiže noge, Brena se u jednom trenutku spotakla i pala na sceni.

Na sreću, incident nije sprečio pevačicu da nastavi nastup i zabavi publiku.

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Aleksandra Prijović

 Pogledajte dodatni snimak:

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Zbog Lepe Brene muškarac skočio s mosta u Neretvu Izvor: instagram/lepabrenaa