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Sloba Radanović i njegova supruga Jelena su se nedavno našli u centru pažnje zbog aktuelne drame sa Anom Nikolić koja je iznela brojne optužbe na Jenenin račun.

Iako su oni već izneli svoje viđenje ove situacije, njihovi potezi su pod budnim okom domaće javnosti, a Sloba je sad podelio objavu na Instagramu koja je zaintrigirala mnoge, pa su pojedini to protumačili kao reči koje bi mogle biti upućene Ani.

1/6 Vidi galeriju sloba radanović Foto: Damir Dervišagić, Preent Screen, Printskrin/Instagram

"Oprosti..."

U objavi koju je Sloba podelio stajao je citat o oproštaju:

- Oprosti. Čak i kad misliš da si budala, oprosti. Jer, ako oprostiš ljudima sagrešenja njihova, oprostiće i vama Otac vaš Nebeski - pisalo je na njegovoj objavi.

"Bila sam pod stresom"

Podsetimo, Jelena je nedavno rešila da progovori o ovom događaju, te najpre iznela kako se oseća.

- Pa dobro sam. Malo sam juče bila pod stresom. Mislim, stres ne postoji nego mi ne uspemo da iskontrolišemo nervni sistem. Ali danas sam bolje - počinje priču Slobina žena za Blic, a onda se osvrnula na konkretnu situaciju.

1/7 Vidi galeriju Pevačica zna kako da privuče pažnju Foto: Instagram, Printscreen/You Tube, Printscreen/Instagram

Nije prvi put

- Dešavalo se to već, taj problem. Mislim, svi ljudi popiju, preteraju, ali valjda je najkulturnije da kad se otrezniš kažeš: „Izvini, nisam to mislila“. Tako da, ovo se ponavljalo. Tako da eto, to je razlog zašto ste ih videli. Šta je najgore, uzroka nema. Svi mi imamo pravo i na bes, i na afekat, i na pad. Ali je poenta u tome što – vidiš, teško mi je i da pričam. Kad se nešto desi, mora da postoji neki razlog ako smo pobesneli, bili ljuti ili šta god. Ovde bukvalno nema nikakvog razloga i ja stvarno nisam to zaslužila.

S obzirom na to da se u objavljenim glasovnim porukama pominje navodna fotografija zuba, Jelena je objasnila o čemu je reč:

- Nema ničeg u porukama. Najnormalnija ljudska komunikacija, to je to - objasnila je Jelena za pomenuti medij.

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