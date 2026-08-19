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Vlasnik i direktor Pink Media Grupe, Željko Mitrović, otkrio je i četvrtog potpisnika ugovora za učešće u jubilarnoj, desetoj sezoni Elite, koja će oboriti sve rekorde gledanosti - a u pitanju je pevačica Bebi Dol!

Bebi Dol, naša pevačica, čuvena i po mnogim izjavama iz rijalitija "Farma" u kom je uzela učešće pre mnogo godina, četvrta je potpisnica ugovora za učešće u najgledanijem rijalitiju u regionu, a i šire, Elite, za jubilarnu, desetu sezonu ovog rijalitija. Tom prilikom, vlasnik i direktor Pink Media Grupe, Željko Mitrović, progovorio je o njenom učešću.

- Bebi Dol, kao što sam obećao, svakako spada u one koji su obeležili neki period rijalitija. Pošto je ovo deseta jubilarna, trudimo se da napravimo da bar 50 odsto učesnika bude veoma, veoma prepoznatljivo, a 50 odsto učesnika će biti novo...Ali, Bebi Dol, kao ikona osamdesetih i poslednji predstavnik naš na Evroviziji Savezne Federativne Republike Jugoslavije, posle toga smo imali šest predstavnika, tj. svaka država je za sebe imala predstavnika, ali ona je bila poslednja tada - rekao je vlasnik i direktor Pink Media Grupe, Željko Mitrović, a onda je nastavio:

1/9 Vidi galeriju Bebi Dol Foto: ATA images

Sinoć kada smo razgovarali, a zadržali smo se bogami dva i po, tri sata u razgovorima, mislim da je Bebi Dol u top formi i ne znam da li je ikada u boljoj formi kada je njen mentalni krug u pitanju, tako da kažemo, ali je to šire od kruga i mislim da će biti prijatno iznenađenje za sve. Ona dobro poznaje učesnike i one koji su bili sa njom, a i one koji su bili u sledećim elitama. Očekivanja su velika...Ona na toj Evroviziji nije prošla zbog raspada te zemlje Bog zna kako, ali obećava da će na Elitovizijama biti dobro pripremljena i kaže da niko neće imati šansu.

"Izašao je pred mene sa izazovom, nisam kukavica i neću da ga izdam"

Bebi Dol je, potom, otkrila kako je došla na odluku da uđe u jubilarnu, desetu sezonu rijalitija Elita.

- Hvala, hvala, sve on zna. Šta da kažem?! Deli nas možda maksimum 12, 13 sati. Mi smo pričali o koncertima i tako dalje, a onda šef, veliki majstor izađe pred mene sa tako nekim izazovnim trenutkom i ja sam shvatila, ja nisam kukavica, ne podnosim izdajice i kukavice, bilo bi mi više nego neprijatno da, šefa koga sam upoznala toliko da mogu sebi da dozvolim da kažem da smo prijatelji, da ga izdam. Nešto što zove iza i potrefi se sa stvarima privatno i onda kažete: "Okej, on misli tako, okej, ja ti verujem" - rekla je pevačica, a potom je Željko Mitrović dodao:

1/5 Vidi galeriju Željko Mitrović zna šta radi Foto: Printscreen, PR Pink Pedia Group, Printscreen/Instagram/zeljkomitrovic

- Siguran sam da će Bebica biti veliko iznenađenje. U tih par sati provedenih sam shvatio da konstrukciju rečenica pravi na umetnički način. Kod nje više ništa nije normalno...Jedino što joj zameram na toj Evroviziji je to što sam mogao da budem šef plesnog ansambla - dodao je Mitrović, a potom je sa Bebi Dol zaigrao uz njen čuveni hit "Brazil".

kurir/pink

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