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Pevač Era Ojdanić prisetio se dramatičnog i bizarnog događaja sa turneje u Australiji koji se odigrao pre mnogo godina, kada je zbog jezivih pretnji morao hitno da spakuje kofere, promeni avionsku kartu i pobegne sa kontinenta. Tek kasnije je saznao da iza svega stoji niko drugi do njegov kolega Ljuba Aličić.

Era je na turneju u Australiju krenuo sa velikom ekipom kolega, među kojima su bili Ljuba Aličić, Meho Puzić, Hanka Paldum i mnogi drugi. Nastupali su u tada čuvenoj kafani „Romanija”, gde su se okupljali naši ljudi iz dijaspore.

Kada je zvanični deo turneje završen i kada su ostale kolege krenule nazad za Srbiju, Ljuba Aličić je predložio Eri da produže boravak kako bi dodatno zaradili:

„Ajde brate da ostanemo još nedelju dana da uzmemo dobre pare”, predložio je Ljuba, na šta je Era rado pristao.

1/5 Vidi galeriju Era Ojdanić Foto: Kurir Televizija

Nakon samo dve večeri, u kafani su se pojavile devojke koje su želele autogram, druženje i zabavu. Era je seo za sto sa jednom Makedonkom, a ubrzo nakon toga usledio je hladan tuš. Konobar mu je doneo rukom pisanu ceduljicu sa jezivim sadržajem:

„Ojdaniću, ako se budeš udvarao našim devojkama, bićeš ubijen i vraćamo te u mrtvačkom sanduku. Imaš 24 sata da napustiš Australiju”.

Preplašen za sopstveni život, Era nije gubio vreme. Odmah je otišao u hotel, spakovao sve svoje stvari i momentalno promenio avionsku kartu i let kako bi što pre pobegao iz zemlje.

Istina koja je usledila prekasno: Bizarna šala i gubitak velike zarade

Tek nakon što je Era preduzeo sve bezbednosne korake, spakovao se i uzeo novu kartu, Ljuba Aličić mu je priznao istinu – on je sam napisao preteću poruku na ceduljici jer je hteo da se našali sa kolegom.

Iako mu je Ljuba priznao da je u pitanju bila samo šala, Eri je već bilo muka od svega i doneo je konačnu odluku da ode. Zbog ovog incidenta, Era se odrekao kompletne zarade koja je tek trebalo da mu pripadne za preostale nastupe. Ljuba je ostao sam i uzeo odličan novac, ali mu je kasnije bilo krivo zbog svega što se desilo.

1/5 Vidi galeriju Ljuba Aličić Foto: Marko Karović

„Nisam se naljutio, ali sam se iznervirao“

Iako je prošlo mnogo godina, Era ističe da danas ne oseća ljutnju prema svom kolegi, ali da u tom trenutku jednostavno nije mogao da pređe preko takve šale:

„Nisam se naljutio, ali nisam hteo da ostanem kada mi je priznao da je on, iznervirao sam se”, iskreno je ispričao Era.

Inače, Era Ojdanić nedavno je dospeo u centar skandala kada se njegov unuk predozirao.