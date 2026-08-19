"VRATIĆEMO TE U MRTVAČKOM SANDUKU AKO NE NAPUSTIŠ ZEMLJU ZA 24H" Naš folker dobio jezivu pretnju, a iza svega stoji POZNATI SRBIN
Pevač Era Ojdanić prisetio se dramatičnog i bizarnog događaja sa turneje u Australiji koji se odigrao pre mnogo godina, kada je zbog jezivih pretnji morao hitno da spakuje kofere, promeni avionsku kartu i pobegne sa kontinenta. Tek kasnije je saznao da iza svega stoji niko drugi do njegov kolega Ljuba Aličić.
Era je na turneju u Australiju krenuo sa velikom ekipom kolega, među kojima su bili Ljuba Aličić, Meho Puzić, Hanka Paldum i mnogi drugi. Nastupali su u tada čuvenoj kafani „Romanija”, gde su se okupljali naši ljudi iz dijaspore.
Kada je zvanični deo turneje završen i kada su ostale kolege krenule nazad za Srbiju, Ljuba Aličić je predložio Eri da produže boravak kako bi dodatno zaradili:
„Ajde brate da ostanemo još nedelju dana da uzmemo dobre pare”, predložio je Ljuba, na šta je Era rado pristao.
Nakon samo dve večeri, u kafani su se pojavile devojke koje su želele autogram, druženje i zabavu. Era je seo za sto sa jednom Makedonkom, a ubrzo nakon toga usledio je hladan tuš. Konobar mu je doneo rukom pisanu ceduljicu sa jezivim sadržajem:
„Ojdaniću, ako se budeš udvarao našim devojkama, bićeš ubijen i vraćamo te u mrtvačkom sanduku. Imaš 24 sata da napustiš Australiju”.
Preplašen za sopstveni život, Era nije gubio vreme. Odmah je otišao u hotel, spakovao sve svoje stvari i momentalno promenio avionsku kartu i let kako bi što pre pobegao iz zemlje.
Istina koja je usledila prekasno: Bizarna šala i gubitak velike zarade
Tek nakon što je Era preduzeo sve bezbednosne korake, spakovao se i uzeo novu kartu, Ljuba Aličić mu je priznao istinu – on je sam napisao preteću poruku na ceduljici jer je hteo da se našali sa kolegom.
Iako mu je Ljuba priznao da je u pitanju bila samo šala, Eri je već bilo muka od svega i doneo je konačnu odluku da ode. Zbog ovog incidenta, Era se odrekao kompletne zarade koja je tek trebalo da mu pripadne za preostale nastupe. Ljuba je ostao sam i uzeo odličan novac, ali mu je kasnije bilo krivo zbog svega što se desilo.
„Nisam se naljutio, ali sam se iznervirao“
Iako je prošlo mnogo godina, Era ističe da danas ne oseća ljutnju prema svom kolegi, ali da u tom trenutku jednostavno nije mogao da pređe preko takve šale:
„Nisam se naljutio, ali nisam hteo da ostanem kada mi je priznao da je on, iznervirao sam se”, iskreno je ispričao Era.
Inače, Era Ojdanić nedavno je dospeo u centar skandala kada se njegov unuk predozirao.