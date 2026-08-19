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Voditeljka Ana Radulović je nedavno otvorila dušu i priznala da uživa u srećnoj vezi sa novim dečkom. Ona je tek posle izvesnog vremena iznela detalje iz njihovog odnosa, a sada je pokazala ogroman buket koji je skoro veći od nje.

Nije poznato od kola je dobila ovaj prelep poklon, pa je tu informaciju zadržala za sebe, s obzirom na to da inače ne voli da iznosi sve detalje iz privatnog života.

Foto: Printscreen Instagram

Mada, nedavno je u jednom intervjuu govorila o tome koji je najlepši gest koji je njen dečko učinio za nju, pa otkrila niz prelepih iznenađenja koje joj je priredio.

Ana je na brak sa bivšim suprugom Mirčetom stavila tačku 2024, u novu romansu je uplovila sledeće godine, a nedavno je po prvi put podelila detalje o svom sadašnjem dečku.

Anin kolega, Darko Tanasijević, namenio je pitanje za nju i naveo ju je da progovori o novoj emotivnoj vezi:

"Ovo nisam nikad nikome rekla..."

- Navedi tri najromantičnije stvari koje je trenutni partner uradio za tebe, zbog kojih si shvatila da je on onaj pravi, za ceo život? - glasilo je pitanje voditelja "Pinka".

- Darko je postavio pitanje? Jao, samo on zna, nisam ovo stigla da ispričam ni Šopićki ni Milanu, samo je Darko znao... Dobro, ovo nisam nikad nikome rekla - počela je voditeljka i nastavila:

1/5 Vidi galeriju Ana Radulović Foto: Printscreen, Printscreen/Pink

"To je nešto za ceo život"

- Dobila sam pesmu. I tekst i video je po našoj priči... Odavno je izašla, neću reći koja je. To je nešto najvrednije i najromantičnije što sam dobila. To je nešto za ceo život. Znam da je on pisao sve, tekst. Iznenadio me je i večerom samo za nas dvoje, sa kuvarom koji sprema samo moja omiljena jela. Imala sam baš mnogo iznenađenja - priznala je Ana i dodala:

- Treće iznenađenje neka bude stan pun ruža, sveća, romantično je bilo sve - priznala je Ana za Informer i tim detaljima ostavila mnoge bez teksta, ali nije želela da otkrije o kojoj pesmi je reč!

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