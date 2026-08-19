Slušaj vest

Dragi Bravo Festival ulazi u samu završnicu priprema za svoje peto i do sada najambicioznije izdanje. Festival će 21. i 22. avgusta prvi put biti održan u beogradskom parku Ušće. Dvodnevni Wonderland spektakl okupiće muzičke zvezde domaće i evropske scene, pa organizatori najavljuju da će ovo biti najveća i najbolja žurka na Balkanu posvećena muzici 2000-ih.

S tim u vezi posetili smo probu pevača Bojana Bjelića koji će napraviti šou u pomenutim terminima i sa njim razgovarali o aktuelnostima.

"Hvala što ste došli da vidite kako izgledaju pripreme, pripremam se kao da ću da se lansiram na toj bini ali je stvarno velika odgovornost", započinje pa najavljuje spektakl.

"Biće dosta iznenađenja, kostimi, a i sam nastup. Pripremam se kao da idem na Evroviziju, ali ja tako doživljam sve ovo obizrom na to šta Dragi Bravo nudi ove godine", pomenuo je i potencijalno učešće na PZE.

1/4 Vidi galeriju Bojan Bjelić Foto: Kurir

"Nisam se nikada takmičio iako sam ga oduvek voleo, ako se nađe dobra pesma zašto da ne", kaže pa dodaje:

"Ja bih bio idealan za to".

Pripreme privodi kraju

Primetili smo iza njega Bebu iz grupe Beat street sa svojim plesačima kako priprema koreografiju.

"Velika je privilegija sarađivati sa Bebom, nastavili smo saradnju nakon toliko godina i perioda Granda", kaže pa otvara dušu.

"Teško jeste, jer ima mnogo proba, dosta vremena i odricanja, ali me vozi adrenalin", priča Bojan koji uživa u svom povratku na estradu.

"Nisam se pokajao, a ako se pokajem videćete na mojoj faci. Naravno razočarenja uvek ima, ali sada je sve okej", govori pevač i intrigira dodatnim najavama svog izgleda tokom festivala.

10:58 Intervju sa Bojanom Bjelicem- prvi deo Izvor: Kurir

"Od donjeg veša nemam ništa, svakako, sve ćete videti uživo", kaže i pominje Indi.

"S Indi sam blizak godinama i pesma koja nas vezuje i dan danas živi, ona je divna duša".

Bojan nam je otkrio još informacija, a sve to možete pogledatu u snimku koji se nalazi u tekstu.

Pogledajte dodatni snimak: