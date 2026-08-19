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Ušće će ovog avgusta biti domaćin petog, ujedno i najambicioznijeg izdanja Dragi Bravo Festivala. Pripreme za veliki muzički spektakl, koji će biti održan 21. i 22. avgusta, ulaze u samu završnicu.

Tokom dva festivalska dana, Wonderland atmosfera okupiće brojne zvezde domaće i evropske scene. Organizatori najavljuju dosad najveće izdanje festivala, posvećeno muzici i hitovima iz 2000-ih, uz obećanje da će Ušće postati mesto najveće žurke na Balkanu. S tim u vezi razgovarali smo sa Bojanom Bjelićem koji će biti deo pomenute manifestacije.

"Trema je prisutna iz odgovornosti prema sebi i prema publici, a Dragi Bravo je velika organizacija i doživljavam je kao evrovizijsku, posebno mi je drag taj period 2000-ih jer mislim da je to zlatno doba naše estrade, da je tako vidim i po svojim nastupima", kaže pevač pa govori o tome kako trenutno "pliva" na estradi.

"Kada je krenuo neki novi muzički pravac ja sam se povukao, nisam se prilagođavao, a sada ću ostati dosledan sebi, ali nekako ću se i prilagoditi"

1/4 Vidi galeriju Bojan Bjelić Foto: Kurir

Saradnja sa Desingericom

Pitali smo ga da li bi snimio duet sa nekim poznatim mladim izvođačem kao što je Desngerica.

"Uvek kažem da ne postoji izvođač sa kojim ne bih uradio duet ili saradnju, sve mora da krene od dobre pesme, a ja ne vidim trenutno kako bi mogli da se nađemo", napravio je i paralelu sadašnjeg i tadašnjeg vremena.

"Tada su falile socijalne mreže, a danas fale dobri tekstovi i više truda i rada da se napravi dobra pesma i ispromoviše", kaže i priča kako su njegovi bližnji bili vrlo iznenađeni.

"Svi moji dragi ljudi će me podržati, a bili su iznenađeni jer nisu očekivali, a nisam ni ja sam to očekivao", priznaje pa tvrdi da je pratio seriju Dinasija.

"Da, pratio sam, Neda Ukraden mi je uvek ličili na Aleksis zbog tog fizičkog momenta", šta je još Bojan rekao pogledajte u snimku ispod:

05:04 Intervju sa Bojanom Bejlicem - drugi deo Izvor: Kurir

Pogledajte dodatni snimak: