Slušaj vest

Na društvenim mrežama se pojavio snimak potpuno uništenog automobila, uz tvrdnje da je upravo Darko Lazić bio za volanom, kao i da je nakon udesa prošao bez težih povreda.

U pomenutoj objavi se navodilo da je do saobraćajne nezgode došlo oko jedan sat iza ponoći, 17. avgusta 2026. godine, na Ibarskoj magistrali, te da je automobil, navodno, prvo udario u banderu, a potom se odbio i završio kod betonske ograde.

Pevač u žiži interesovanja Foto: Printscrean, Kurir, Printscreen

"Slupao sam se i nije mi ništa"

Međutim, ove tvrdnje nemaju veze sa istinom, što je za Hype TV portal potvrdio upravo Darko Lazić.

Pevač je demantovao da je imao bilo kakvu saobraćajnu nezgodu i poručio da automobil sa snimka čak nije ni njegov.

Pevač u epicentru dešavanja Foto: Printscreen Kurir, Kurir, Boba NIkolić

- Nije istina da sam se slupao. Odakle im ta ideja više? Kad god se neko slupa, odmah je to Darko Lazić. Zamislite, slupao sam se i nije mi ništa. Video sam da je auto demoliran, to čak i nije moj auto. Da sam se ja slupao, sigurno bih bio u bolnici. Ali, nije istina - rekao je Darko Lazić za Hype TV portal.

Stavio tačku na glasine

Na ovaj način pevač je stavio tačku na glasine koje su se proširile društvenim mrežama, a koje su za kratko vreme izazvale brojne reakcije javnosti.

Darko Lazić je, dakle, dobro i nije učestvovao u saobraćajnoj nesreći koja se pojavila na snimku, dok identitet osobe koja je upravljala uništenim automobilom za sada nije poznat.

Kurir.rs/Hypetv.rs

Ne propustiteStarsDARKO LAZIĆ STAVIO TAČKU NA PRIČU DA JE ROM! Evo šta kaže da je istina
Darko Lazić
StarsVELIKI DAN ZA PORODICU LAZIĆ Darko se javno obratio ženi, imaju povod za proslavu, a njegove reči tope dušu (VIDEO)
20231104-08-33-30katarina-lazic--katarinalazic-24--instagram-photos-and-videos.jpg
StarsOGLASILA SE MAJKA DARKA LAZIĆA! Branka Lazić slomljena od tuge: Moje oči su izgubile sjaj
branka-01-filip-plavcic.jpg
StarsLJUBA ALIČIĆ OTVORIO DUŠU! Progovorio o Darku Laziću, Jeleni Karleuši, a evo šta kaže o koncertima koje estrada pravi
Ljuba Aličić

BONUS video:

15:54
STARS 614 16.08.2026. Izvor: Kurir TV