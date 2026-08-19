"SLUPAO SAM SE I NIJE MI NIŠTA" Oglasio se Darko Lazić nakon navoda da je imao saobraćajnu nesreću
Na društvenim mrežama se pojavio snimak potpuno uništenog automobila, uz tvrdnje da je upravo Darko Lazić bio za volanom, kao i da je nakon udesa prošao bez težih povreda.
U pomenutoj objavi se navodilo da je do saobraćajne nezgode došlo oko jedan sat iza ponoći, 17. avgusta 2026. godine, na Ibarskoj magistrali, te da je automobil, navodno, prvo udario u banderu, a potom se odbio i završio kod betonske ograde.
"Slupao sam se i nije mi ništa"
Međutim, ove tvrdnje nemaju veze sa istinom, što je za Hype TV portal potvrdio upravo Darko Lazić.
Pevač je demantovao da je imao bilo kakvu saobraćajnu nezgodu i poručio da automobil sa snimka čak nije ni njegov.
- Nije istina da sam se slupao. Odakle im ta ideja više? Kad god se neko slupa, odmah je to Darko Lazić. Zamislite, slupao sam se i nije mi ništa. Video sam da je auto demoliran, to čak i nije moj auto. Da sam se ja slupao, sigurno bih bio u bolnici. Ali, nije istina - rekao je Darko Lazić za Hype TV portal.
Stavio tačku na glasine
Na ovaj način pevač je stavio tačku na glasine koje su se proširile društvenim mrežama, a koje su za kratko vreme izazvale brojne reakcije javnosti.
Darko Lazić je, dakle, dobro i nije učestvovao u saobraćajnoj nesreći koja se pojavila na snimku, dok identitet osobe koja je upravljala uništenim automobilom za sada nije poznat.
Kurir.rs/Hypetv.rs
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