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Maja Šuput važi za jednu od najbogatijih pevačica u regionu, a sada je spakovala kofere i otišla na luksuznu destinaciju. Za ovo putovanje je izabrala je jedan od najskupljih hotela na svetu, a sa pratiocima je podelila deo atmosfere i pokazala svoje izvajano telo.

Mnogima su odmah privukli pažnju njeni savršebno isklesani trbušnjaci, dok je pozirala u belom kupaćem kostimu.

Foto: Printscreen Instagram

Da joj hedonizam i te kako prija, Maja je pokazala i ovim izdanjem. Pored atraktivnog bazena, vrelinu je dodatno podigla provokativnim kupaćim sa leopard printom, a svojim izgledom još jednom dokazala da se trud i redovni treninzi zaista isplate.

Foto: Printscreen Instagram

Noć je rezervisana za posebnu dozu glamura, a Maja je i ovog puta privukla pažnju svojim izdanjem. Pozirala je na stepenicama luksuznog kompleksa u upečatljivoj žutoj haljini, koju krase dubok dekolte i atraktivni prorezi. Deluje da Maja zaista uživa u svakom trenutku, a njen izgled potvrđuje da blista punim sjajem.

Zaradila 92 miliona dinara

Pevačica je, podsetimo, imala je uspešnu 2022. godinu, jer su joj dve firme čija je vlasnica donele ogromnu milionsku zaradu, pa je iz tog razloga smatraju najbogatijom pevačicom na Balkanu.

Naime, njene dve firme ukupno su ostvarile 5,9 miliona kuna prometa, odnosno više od 92 miliona dinara, a vlasnica je i direktorka firme „Morska diva“.

1/9 Vidi galeriju Maja Šuput Foto: Printscreen/Instagam

Ukupni prihodi njene firme u 2022. godini iznosili su 518.312 evra, a poslovni subjekt ostvario je neto dobit od 241.969 evra, odnosno malo više od 28 miliona dinara.

Pomenuta firma ima jednog zaposlenog, a Maja preko te firme vodi svoju muzičku karijeru. Njena druga firma se bavi prodajom kozmetičke linije u kojoj je suvlasnica sa bivšim suprugom Nenadom Tatarinovim, prošle godine je ostvarila više milionski promet (oko 275.000 eura), a firma je ostvarila dobit od 30 hiljada evra.

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