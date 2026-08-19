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Sofija Janićijević je jedna od bivših učesnica Elite 9 koja je svojim potezima izazivala brojne reakcije javnosti. Nakon izlaska iz rijalitija je otvoreno govorila o utiscima koje nosi sa sobom, životu van kamera, ali i velikoj pažnji koju je privukla njena romansa sa Danetom (70).

Najpre, priznala je da nije zadovoljna učešćem, ali su je tokom sezone mnogi i degradirali.

1/9 Vidi galeriju Sofija Janićijević Foto: Marko Karović

- Nisam zadovoljna svojim učešćem uopšte zato što ove sezone sam negde neku lošiju ili ti goru verziju sebe pokazala. Zaista mi je žao zbog toga. Mislim na uvrede koje sam uputila tadašnjem partneru, tako da eto to bi negde izbrisala, sklonila da mogu. Sve ostalo generalno sam bila zadovoljna. Nisam zadovoljna mestom koje sam bila. Očekivala sam mnogo više s obzirom da sam često bila tema, a vidim i sada dok smo napolju takođe sam tema raznih tiktokova, raznih ljudi koji me poznaju i ne poznaju. Tako da ja uskoro snimam nešto svoje na Instagram profilu pa mogu gledaoci da prate šta ću im reći i nešto totalno novo i neočekivano od mene. Snimiću bukvalno reakcije svoje na određene teme, odgovaraću svima na sva moguća pitanja koja budu postavili. Da li ta pitanja budu dobra ili u nekom lošem kontekstu svejedno je odgovaraću onako potpuno iskreno i oni će to shvatiti na način na koji hoće - počela je ona za "Blic".

O Terzi: U odličnim smo odnosima

Otkrila je i u kakvom je odnosu sa bivšim dečkom Terzom.

1/7 Vidi galeriju Borislav Terzić Terza i Sofija Janjićijev Foto: Printscreen YouTube

- U odličnim smo odnosima, imamo komunikaciju najnormalniju kao ostali smo kao drugari. Ipak smo devet meseci, a i dve godine proveli zajedno. Devet meseci u vezi. Tako da najkorektnije i najbolje je što smo ostali u ovako dobrim odnosima. Ne vidim i ne čujem da on nešto priča nešto loše za mene. Takođe ni ja za njega. I to je sve. Nismo zajedno. Došao je pre emisije da me uzme. Lepo me i vratio ujutru i to je cela priča. Ispao je stvarno džentlmen i tako i treba - rekla je, pa nastavila:

1/8 Vidi galeriju Borislav Terzić Terza ispao iz Elite 9 u superfinalu Foto: Marko Karović

- Generalno naš odnos je bio jako lep i kvalitetan i pun ljubavi, ali kajem se zbog izgovorenih reči koje sam uputila i njemu i njegovoj porodici, takođe i on negde meni. To su neke stvari koje ne mogu da se izbrišu, da se vrate, jer nismo se mi samo međusobno vređali pa hajde dešava se u ljubavnim odnosima, nego smo upleli celu porodicu i moju i njegovu. Tako da iz tog razloga mi više i nismo zajedno. Inače mi nemamo neki specijalni razlog da ne budemo zajedno. Nismo se varali ali eto situacija je takva. Verovatno je to tako moralo da bude. Kajem se eto zbog tih uvreda da se to nije desilo. Možda bi izašli zajedno iz Elite i bili bi sad pred kamerom i ovde ispred vas zajedno.

"Nisam kriva zbog njihovog rastanka"

Ona tvrdiu da sebe ne vidi kao odgovornu za Terzin raskid sa tada trudnom Milicom Veličković.

1/5 Vidi galeriju Milica Veličković Foto: Printscreen/Instagram

-Ne vidim uopšte sebe u sebi krivca zbog njihovog rastanka. Jedino što sebe krivim je momenat, u trenutku pogrešan je momenat kada smo ja i on ušli u vezu. Tu sam trebala mnogo da razmišljam, a ne da se prepustim ili da pustim njega da on razmišlja o tome jer vidimo da nije kvalitetno razmišljao. Pričam za sezonu osam. A u sezoni devet ne kajem se ni zbog čega. Grešku smo napravili zbog tih svađa i nedovoljnog poverenja, ali drago mi je ipak što sam negde bila s njim jer je zaista bila prava emocija, prava ljubav. Više ga ne volim, ali ga poštujem kao bivšeg partnera.

Majka joj je bila jako loše

Sofija je istakla da je njena majka bila loše zbog cele situacije sa Danetom nakon čega je prestala da bude dostupna za medije.

1/8 Vidi galeriju Sofija Janićijević Foto: Instagram, Privatna arhiva, Printscreen

- Da, nije dostupna i neće biti dostupna za medije, to je sigurno. Takođe ni tata. A što se tiče cele situacije da, bila je jako loše. Psihički totalno. Žena je doživela takav medijski linč zbog mene. Ja uopšte ne razumem ljude koji mešaju porodicu mog oca ili majku za moj neki postupak. To mi neće biti jasno nikada. To se desilo i prošle godine, a vidim i ove. A ona će taj medijski linč i sve to što je preživela rešiti na neki drugi način. Tako da ne bih ja puno da ulazim u te neke detalje, eto. Ali dostupna za medije neće biti sigurno. Samo možda na mom storiju kada ja budem objavila jer planiramo neko lepo putovanje.

"Dane i ja smo bili u vezi"

Na kraju, detaljno je opisala svoj odnos sa Danetom i priznala da je to bila specifična veza.

1/6 Vidi galeriju Sofija Janićijević Foto: Privatna arhiva, Kurir, Marko Karović

- Evo ukratko što se tiče situacije i afere sa Danetom, priča je previše... da kažem od onog što je istina puta 10 je predstavljeno. Tačnije, on je predstavio na taj način. Tako da neke detalje koji su sporni, a to su glavni detalji da sam ja bila intimna sa njim i da smo mi bili u nekoj vezi... Mi jesmo bili u vezi samo preko poruka. Fizički u vezi nismo bili nikada. Još neke stvari što se tiče uplata i cifara koje je negde iznosio i preko drugih ljudi se oglašavao, a ne on direktno. Tačno je smišljeno radio stvari da ja ne mogu da ga tužim zato što se uvek neko drugi javlja umesto njega i iznosi neke detalje koje je on preneo. Tako da o toj priči tu stavljam tačku da li smo mi bili zajedno ili ne, neka misli ko kako hoće. Mene zaista on ne interesuje niti ta priča više. A ako treba neko da se pozabavi sa tom temom neka se pozabavi. Ja ne bih više da ulazim u detalje te priče. Neka bude kako bude, to je to. Što se tiče mene, to je završeno. Nije on mene finansirao. On je... Pa dobro, može da se kaže naravno kao finansiranje. Ali svaki put pre emisije Narod pita on mene pita šta ćeš da obučeš i koliko to košta. Ne sad šta ću baš sad da mu ja kažem šta ću. Ovo podrška kao najnormalnije. Ja mu kažem „evo videla sam kompletić“, a on „koliko to košta?“. Ja mu kažem 30.000, 50, 60, 10, pet... nije bitno. I on kaže „ok, idi uplati tu sumu koju ja kažem, ali ne tražim nego pita koliko košta to nešto. Posle toga je izneo negde, opet preko nekih drugih ljudi, da sam ja njemu tražila i ostalo, kako je on negde izbacio prepiske samo moje, a njegove ne. Tako da će neko da se pozabavi i njegovim prepiskama. To neću biti ja i neće biti mediji nego neko ko je angažovan za to - zaključila je ona za pomenuti medij.

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