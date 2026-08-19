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Porodica Stanije Dobrojević ne voli preterano da se eksponira u javnosti, ali je njena majka Slavica sada napravila izuzetak i osvrnula se na učešće njene naslednice u rijalitiju.

Slavica je podelila niz fotografija sa finalne večeri i istakla da je ponosna na svoju ćerku.

- Malo kasnim ali ponos ne prolazi. Mesec dana od pobede moje pobednice - napisala je Slavica.

1/8 Vidi galeriju Stanija i Slavica Dobrojević Foto: Marko Karović

Evo šta joj je zamerila

Inače, Slavica, koja se na finalu srela sa porodicom Asmina Durdžića, a taj susret prošao u prijateljskom tonu, nedavno je rekla da nije očekivala ćerkinu pobedu.

- Nisam očekivala, ali jako mi je drago. Srećna sam zbog nje, ovo je jako lepa nagrada za sve što je proživela. Ne znam na šta će potrošiti nagradu, sada ćemo pričati kod kuće - rekla je ona, pa otkrila šta joj zamera:

1/5 Vidi galeriju Stanija urla na Maju i Takija Foto: Pink Printscreen

- Bilo je bolnih i ružnih trenutaka. Nije mi se dopadao njen vulgaran i prost nastup. To joj najviše zameram, ali je razumem jer su se i ostali koristili ružnim rečima - rekla je ona za "Blic".

Brat nije želeo da majka dođe na finale

Podsetimo, po izlasku iz "Elite 9", nakon što je pobedila, Stanija Dobrojević je priznala da je plakala nakon razgovora sa porodicom. Starleta je istakla da njen brat, Sani Dobrojević, nije sasvim bio za to da ona ponovo učestvuje u rijalitiju, te nije hteo da se pojavi ni na finalnoj večeri.

- Porodica mi je prva čestitala na pobedi i moji fanovi, koji su me podržavali i zbog njihovih poruka sam plakala - ispričala je Stanija za "Pink", pa otkrila detalje razgovora sa najbližima:

1/5 Vidi galeriju Stanija Dobrojević Foto: Marko Karović

- Njima je bilo preteško, oni su bili protiv mog ulaska od deset dana, a nije im bilo lako kada sam odlučila da ostanem do kraja. Susret i razgovor je bio emotivan, pogotovo sa bratom, i naše rasprave oko toga, uh...

Starleta je, takođe, istakla da je njen brat bio protiv toga da njihova mama prisustvuje finalu.

- On se nije složio ni da majka Slavica dođe u finale, on nije hteo da se majka nađe u prostoru sa ljudima koji su nas toliko vređali! - rekla je Stanija.

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