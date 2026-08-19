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Voditeljka Bojana Ristivojević veoma je pobožna, a sada se oglasila na veliki hrišćanski praznik - Preobraženje. Ona je podelila fotografiju sa svojim bratom koji je monah u manastiru koji je posetila.

Bojana je nasmejana pozirala sa bratom u porti manastira Preobraženje Ovčar Banja, osmeh nije skidala sa lica, a na glavi je nosila maramu.

- Na Preobraženje, sa mojim bratom, ocem Longinom. U srcu Ovčarsko-kablarske klisure, naše male Svete Gore, među svetinjama koje vekovima čuvaju veru, mir i molitvu. Kažu da se na današnji dan preobražavaju i gora i voda. A možda nas praznik najviše podseća da je najvažnije preobraženje ono koje se dogodi u čoveku kada pronađe više vere, ljubavi, mira i svetlosti u sebi. Srećno Preobraženje Gospodnje - napisala je voditeljka.

Foto: Printscreen

"Čuvala sam krave"

Bojana je inače isticala da joj nijedan seoski posao nije stran, a i dan danas rado posećuje rodno mesto.

- Na selu sam radila apsolutno sve. Kada sam bila mala imali smo krave i jarca, koji je bio veoma pametan. Sestra, brat i ja smo ga obožavali, međutim sestra i ja nismo volele da čuvamo krave. Tata nam je obećao da će, ako čuvamo krave celog leta, prodati tele i kupiti nam poklone. Ali nakon prodaje ništa nismo dobile i onda smo se naljutile i više nikada nismo htele da ih čuvamo - rekla je tada ona i dodala:

- Nikada to ne bih krila, jer ne vidim zašto bih se stidela. Ponosna sam na poreklo sa sela, pogotovo otkad sam počela da radim na televiziji i videla za šta su sve uskraćeni ljudi iz grada. Blagoslovena sam što mi je poreklo seljačko.

kurir / blic

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