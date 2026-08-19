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Jedan od najpopularnijih srpskih glumaca, Miloš Biković, objavio je na Instagramu snimak koji je za samo nekoliko sati postao viralan i izazvao oduševljenje njegovih pratilaca.

Naime, glumac je pokazao kako sa sinom peva čuveni hit Dragane Mirković „Poslednje veče“. Dok je Miloš pevao stihove dobro poznate pesme, njegov naslednik je u pravom trenutku izgovarao ono čuveno: „Šta?“, što je raznežilo i nasmejalo javnost.

Na simpatičan snimak reagovala je i sama Dragana Mirković, koja je u komentaru kratko napisala:

„Volim vas.“

Video je naišao na sjajne reakcije i veliki broj pozitivnih komentara, a mnogi su istakli da su Miloš i njegov sin uspeli da im ulepšaju dan.

Znaju se godinama

Inače, Dragana Mirković i Miloš Biković poznaju se godinama, a nedavno su se u medijima pojavile spekulacije da bi nastavak kultnog filma „Južni vetar“ mogao da bude sniman upravo u Draganinom dvorcu Ebenfurt u Austriji.

1/4 Vidi galeriju Dragana Mirković Foto: Miomir Milić

Podsetimo, mediji danima bruje i o mogućem „transferu decenije“ – dolasku Dragane Mirković u žiri „Zvezda Granda“. Iako još uvek ništa nije zvanično potvrđeno, ostaje nam da od septembra vidimo da li će se folk carica zaista naći u žiriju popularnog muzičkog takmičenja.

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