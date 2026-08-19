"MUŠKARAC BI TREBALO DA KUVA I ĆUTI" Ceca Ražnatović otkrila šta je za nju savršen partner (VIDEO)
Svetlana Ceca Ražnatović je podelila zanimljiv video na mrežama u kom je odgovarala na pitanja o svom životu.
Koncept je bio osmišljen po principu "ili-ili", a pevačica je otkrila koje kućne poslove manje voli da obavlja, ali i kakve osobine treba da ima njen savršeni partner.
Prvo je odgovorila na pitanje o gurmanskoj hrani, te je pred Cecom bio izbor da odabere da li više voli ćevape ili sarme.
- Ćevapi - rekla je kao iz topa.
Na sledeće pitanje je muzička zvezda trebalo da odabere između muškarca koji ćuti ili onog koji kuva.
- Pa bilo bi super da kuva i da ćuti - kroz smeh je rekla Ceca koja je bila u bademantilu.
Na pitanje li više voli da joj neko čita poruke ili kopa po tašni, rekla je sledeće:
- Ni jedno ni drugo.
Na pitanje "peglanje ili sudovi", bez mnogo razmišljanja izabrala je peglanje.
Smršala bez dijeta i lekova
Podsetimo, Ceca je svojevremeno istakla da je željenu kilažu uspela da postigne bez rigoroznih dijeta i korišćenja lekova za mršavljenje.
- Dovela sam svoju liniju onako do perfekcije, ali bez ikakvih rigoroznih dijeta, bez ovih što se bodu, lekova, čuda, to je sad jako popularno i jako opasno, nezdravo i direktno utiče na štitnu žlezdu i na pankreas. S tim se ne treba igrati. Jer taj lek u stvari koriste dijabetičari. Nije ni bitno - rekla je pevačica i otkrila svoje medote.
- Jednostavno odlučila da posle sedam ne jedem ništa i samo da konzumiram vodu. I jednom prilikom sam rekla i ponekad neko pivce. I onda su me pitali kako pijem pivo kad to goji. Ja kažem, mene ne goji, mene pivo voli, ali zaista to je. I meni je to pošlo za rukom i ja sam skinula 8,5 kilograma za mesec dana, a da nijedne sekunde nisam gladovala, jela sam šta god sam htela. Najkasnije, znači pola 8, 8 uveče, nema više unosa hrane i meni se to pokazalo. To je kao autofagija. I onda ujutru ustajem u 8, pola 9, doručak, pokretanje metabolizma i to je to. I fizička aktivnost - rekla je ona za "Telegraf".
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