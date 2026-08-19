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Javni sukob između pobednika osme sezone rijalitija Nenada Marinkovića Gastoza i Dače Virijevića dostigao je usijanje na društvenim mrežama, a teške reči i prozivke pljušte na sve strane!

Sve je počelo kada je Dača Virijević javno okrenuo leđa Sofiji Janićijević i otputovao u Ulcinj na more kod njene ljute suparnice Milice Veličković, poznatije kao Comara. Dača je tokom dana objavio mnoštvo zajedničkih video-snimaka i storija sa svojom novom drugaricom Milicom, čime je privukao ogromnu pažnju javnosti. Na jednom od snimaka, Dača se našalio sa Milicom rekavši da je sreo „onu Comaru“ koju „ne voli da vidi očima“, na šta se ona umešala, a on dodao kako zapravo samo priča koliko je voli i gotivi.

1/5 Vidi galeriju Gastoz i Brendon Foto: Printscreen Instagram

Ova objava je očigledno zasmetala Nenadu Marinkoviću Gastozu, koji nije mogao da ostane imun na ovaj potez. Gastoz je javno isprozivao Daču u komentarima ispod objave, smatrajući da Dača koristi Milicu Veličković kako bi se probio i dobio još više popularnosti.

Međutim, kako je opšte poznato da Dača Virijević ima britak jezik i da ne ćuti nikome, on se ni ovog puta nije libio da Gastozu uzvrati najbrutalnijim mogućim odgovorom. On je javno potkačio Gastoza zbog njegovog odnosa i pomirenja sa Anđelom, optuživši ga da je motiv za to isključivo finansijske prirode i vezan za ponovni ulazak u rijaliti:

1/7 Vidi galeriju Danilo Dača Virijević ulazi u Elitu 9 Foto: Pritnscreen/Instagram

„Ili da se pomirim sa Anđelom zarad ulaska u rijalitija jer sam potrošio pare od prošle godine“, žestoko je odbrusio Dača Gastozu

Da li će se ovaj estradni rat nastaviti ili je ovo tek početak novih sukoba pred predstojeću sezonu rijalitija, ostaje da ispratimo u narednim danima.

kurir / blic

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