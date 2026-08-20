Slušaj vest

Jelena Karleuša održala je spektakularan nastup u poznatom beogradskom lokalu, koji je bio ispunjen do poslednjeg mesta.

Ovo je ujedno bilo i pevačicino prvo pojavljivanje u javnosti, nakon što su se u javnosti pojavile njene fotke sa njenog rođendana, na kome je bila u društvu bivšeg supruga Duška Tošića.

Foto: Kurir

Duško se pojavio i na Jeleninom nastupu u društvu njihovih ćerki Atine i Nike. Ovim potezom je još jednom potvrđeno da su njihovi odnosi nikad bolji posle razvoda, ali i da je bivši fudbaler stavio tačku na svoju vezu sa Norom Milovanović.

Na početku razgovora, Jelena nam je otkrila prirodu svog odnosa sa bivšim suprugom.

- Duško i ja smo u dobrim odnosima zbog dece. Uskoro nam se bliži jako bitan momenat za svakog roditelja, a to je 18. rođendan naše Atine i 17. naše Nike. To je zbog dece koja zaslužuju da im roditelji budu u dobrim odnosima. To je to i ništa više od toga. Ne muvamo se - rekla nam je Jelena.

Foto: Kurir

Na našu konstataciju da na svim društvenim mrežama svi navijaju da se Duško i ona pomire, ali i da je Nora raskinula s njim jer su oni uspostavili dobre odnose, pop zvezda je imala spreman odgovor:

- Kako navijaju? Nemoj da me zezaš, ko navija? Daj, molim te. Baš sam žalosna što je Duško raskinuo sa devojkom. Baš sam žalosna! - odgovorila je uz osmeh JK.

01:11 Duško Tošić na ivici suza dok Jelena peva Izvor: Kurir

Pop zvezda je istakla i da se Duško ne buni oko plaćanja troškova za predstojeće slavlje i da je "sada sve okej".

Foto: Kurir

- Duško je ponosni tata. Bili mi u dobrim odnosima ili ne, uvek sam isticala da je fantastičan otac i da ga deca puno vole. Nije se nikad dovodilo u pitanje da li će on platiti slavlje. Može i mama, nije problem - rekla je ona.

Jelena je prokomentarisala i vest da će Dragana Mirković, ukoliko bude prihvatila ponudu "Granda", sedeti u žiriju sa Cecom Ražnatović.

00:23 Jelena Karleuša Izvor: Kurir

- Čula sam se sa Draganom oko rođendana. Rekla je da dolazi da se lepo provedemo. Što se tiče "Zvezda Granda", mislim da Dragana ni u ludilu ne treba da sedi pored Svetlane Ražnatović. Ona je ta koja treba da postavlja uslove i da njen uslov treba da bude da, ako ona dođe u takmičenje, ova druga tu ne treba da sedi. To je moje mišljenje. Ona je predobar čovek i neko ko je mnogo lošeg doživeo od ove druge. Njena stvar - ubeđena je Karleuša.

Zanimalo nas je i da li bi volela da Dara Bubamara pređe u "Pinkove zvezde".

1/6 Vidi galeriju JK Foto: Kurir

- Dara mi se nije javila od kada je postala Cecina drugarica. Imamo zajedničke prijatelje, ali mi šalje pozitivne dimne signale. Dari želimsve najbolje. Vidim da ima zgodnog i mladog dečka i tako i treba. Ona super izgleda i njeno trajanje govori kolika je ona zvezda. Volela bi da dođe u "Pinkove zvezde", meni bi bilo žao da se to ne desi. Volela bi da imam nekoga u žiriju, pored Despića, kao što je ona - istakla je pop zvezda.

Karleuša je prokomentarisala i to što mnogi komentarišu da je Severina iskopirala njen novi spot za pesmu "Balkan boy".

05:58 Jelena Karleuša Izvor: Kurir

- Čula sam da ima nekih sličnosti. Smatram da, ako ništa drugo, kad je reč o produkciji, neće pogrešiti ako prate moj rad i trag. Ova dva poslednja spota su moje najjače oružje i mislim da smo pokidali ovog leta sa pesmama - zaključila je pevačica.

1/18 Vidi galeriju Ovako su izgledali kad su bili zaljubljeni Jelena Karleuša i Duško Tošić Foto: Marko Poplašen, Marina Lopičić, Ana Paunković

Kurir.rs

JK: