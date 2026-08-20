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Zorica Marković Keva nakon rijalitja u kom je osvojila srca publike, pa se njeni izjave i dan-danas prepričavaju, povukla se iz javnosti.

Ona je svesno odlučila da kamere zameni mirom, a godinama niko ništa nije znao o njoj. Pevačica se sada oglasila za medije i progovorila o jezivom nasilju koje trpi od rođenog sina.

- Godinama se problem nasilja u porodici akumulira i krije kao zmija noge... Žalosno je što se malo više ne povede računa o tome... Zašto se čeka krajnji ishod kada više ništa ne može da se uradi? Zašto se krije? Nasilje nije samo da ti mene fizički udariš, nasilje je i ako ti nasrneš i to je nasilje... A nije nasilje kad konjina ili kobila nasrće na majku i bije majku, to se kao nešto zataškava. Pa gde smo mi došli ljudi moji kao društvo? Gde smo došli kao društvo kao narod?

Ona je rekla da se dugo trudila da nađe opravdanje za ponašanje sina.

- Ti kao moje dete, ako mene poštuješ kao svoju majku – ma ne moraš da me poštuješ kao majku. Ako me poštuješ kao nekog ko te rodio, ko te je devet meseci nosio pod grudima i rodio... Ti nemaš pravo da nasrneš ni na koga jer to moj izbor. Ne odgovaraš mi majko? Ne odgovaraš mi konju? Ćao zdravo - pričala je kroz suze Zorica koja je donela najtežu odluku - da prekine kontakt sa sinom.

- Takve uvrede, takve poruke, takve pretnje, ja sam provela 22 godine u kafani kao kafanska pevačica, ja sam provela vreme u rijalitiju, ali to što sam čula i pročitala što mi je rođeni sin uputio... Bilo je tog nasrtaja i bilo je svačega, i pretnje i svega od njegove 15. 16. godine. Pa dosta, dosta, kraj. Ovu čašu kad je razbijemo, nema više povratka. A moja je razbijena, moj ćup je razbijan jedno 100 puta do sada, al' sad se raspao u paramparčad... Jednostavno ne želim, to nije moje dete više. Nažalost, to više nije moje dete.

1/7 Vidi galeriju Zorica Marković Keva Foto: Dragan Kadić, printscreen YT, Printskrin

Kaže da kod njega nikada nije videla pokajanje.

- Nikada nisam videla pokajanje i ne želim da ga vidim. Samo je nalazio opravdanje..Ja sam mnogo puta ja lično bacala pod tepih i pokušavala da pravdam: "Jaoj znaš, 17 godina, 18 godina, 20 godina i 25, klinac je, klinac je". Ne želim da pokušavam više uopšte. Bog je taj koji sudi. Sve oprošteno, ali jednostavno sam presekla. Ne želim apsolutno nikakav kontakt više sa čovekom koji ima 31 godinu. Sa čovekom koga sam ja na svet donela... od koga sam doživela najgore stvari u životu... Moj sin – to nije moj sin. Takvog sina ja nisam rodila. I savetujem sve žene da ne dozvole sebi da dožive ono što sam ja doživela, ili ne daj Bože gore – da otvore usta i da se društvo pozabavi malo nasiljem. Poručila bih da ne ćute jedne sekunde. Jednom nasilje – uvek nasilje. Amin. Oprostila sam, prešla jednom, prešla drugi put, prešla treći put.Da će da prođe mesec ili godina ili pet, ponoviće se. Amin. Tačka. Kraj obećanja o promeni, nema ništa od toga - zaključila je ona za "Hajp".

Podsetimo, Zorica je nedavno govorila o zdravstvenim problemima.

- Bila sam van medija ne svojom voljom, imala sam zdravstenih problema. Oporavila sam se, moji psi, moja bašta, fontana, biljke. To je moj raj i odmor, tako lečim živce. Dobijala sam mnogo poruka, uđi Zorice, čekamo te, ali nije me ništa toliko vuklo. Ušla bih ja ponovo, ali za debele pare, pod nekim mojim uslovoima, zašto da ne - bila je iskrena Keva u intervju za Hajp.