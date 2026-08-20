Slušaj vest

Izvorinka Milošević jedno je od najpoznatijih imena na domaćoj estradnoj sceni. Međutim, pevačica je jednom prilikom otkrila svoje pravo ime, koje retko ko može da izgovori pravilno.

Pravo ime Izvorinke Milošević

Nije toliko poznato da je pravo ime pevačice zapravo Funtinjora Funta Luga. Ona je i o tome govorila jednom prilikom kada je za medije otkrila da njena porodica još od drugog svetskog rata koristi prezime Milošević. Istakla je da njeno pravo ime gotovo niko ne bi mogao pravilno da izgovori, a to je razlog zbog kog se godinama predstavlja umetničkim imenom.

1/5 Vidi galeriju Izvorinka Milošević Foto: Foto: Printscreen Youtube / RTS Zabava - Zvanični kanal, Printscreen/Pink, Kurir Televizija

Kuću joj gradilli zatvorenici

Jednom prilikom je priznala sve o vikendici u Neresnici kod Kučeva, koju su pravili zatvorenici na dobrovoljnom radu.

"Ova vikendica je iz perioda kada sam bila u najboljim godinama. Moj tata je rekao: "Kćeri moja, eto da ti imaš gde da se vratiš, kad dođeš preko leta, da imaš gde", naglasila je Izvorinka i dodala.

"Sagradili su ovu vikendicu oni koji su zbog svojih nedela bili u kazneno-popravnom zatvoru u Požarevcu. To su bili zatvorenici koji su kao dobrovoljnim radom pravili ove vikendice", ispričala je pevačica jednom prilikom voditeljki Tamari Grujić.

Izvorinka je tada otkrila i da retko kada dolazi u ove krajeve jer nažalost, ljudi koji su joj značili, više nisu među živima.

Pevačica je otkrila da ova vikendica više nije u njenom vlasništvu.

"Prodala sam je, retko sam odlazila i eto, odlučila sam da prodam tu kuću", kratko je pevačica poručila tada.

Tragedije joj obeležile život

Velike tragedije obeležile su život pevačice Izvorinke Milošević, ali pored svega, ona je zadržala pozitivan duh. Nije imala problem da otvoreno govori o unutrašnjim borbama i teškom periodu koji je obeležio njen život.

U razmaku od pola godine, popularnoj pevačici su preminuli majka, otac i brat. Posle sedam godina, Izvorinka je postala udovica kada joj je preminuo i suprug, Miša Blam.

- Pre 14 godina su mi za šest meseci otišli mama, tata i brat. Cela porodica. Ona je meni bila više od kučeta, više od ljubimca. Mi smo prebrodili najteže trenutke. Kad ti ode mama i tata u roku od šest meseci, a posle toga čuješ da ti je umro brat od otkazivanja bubrega, onda imaš samo dva načina kako da se izvučeš. To je da snažno kažeš: 'Čekaj, da li moj sin, pošto već nema oca (i on je preminuo, Miša Blam) ne zaslužuje da nema ni majku?'. Ne! I ja sam onda uzela Bebu. Moja kuca maltezerka je meni značila sve. I onda meni veterinar kaže da moja kuca ima sarkom. Mi smo nemoćni. Izdahnula je na mojim rukama i otišla. I onda paradoks - pričala je pevačica kroz suze, a potom nastavila:

- Moja kuca je izdahnula, a sutradan, spletom okolnosti, bilo je venčanje mog sina. To je bilo planirano dugo, a ova koma s mojom kucom je trajala samo deset dana. Sutradan sam morala da se resetujem, da podignem glavu i nasmejem se, a srce mi je bilo raskomadano. Sabrala sam se i otišla na Davidovo venčanje, jer je zaslužio da ima nasmejanu majku. Uspela sam da se savladam, a onda je sve to prošlo i ušla sam u kuću i nije imao ko da me dočeka - rekla je Izvornika tokom gostovanja u emisiji "Grand magazin".