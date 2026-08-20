DANAS UŽIVA U LUKSUZU, A NEKAD JE BRAO VIŠNJE I NOSIO CIGLE NA 40 STEPENI! Teški počeci Slobe Radanovića
Sloba Radanović danas je jedan od najpopularnijih muških izvođača. Pevač je svoju muzičku karijeru započeo u muzičkim takmičenjima, a nikada nije krio čime se sve bavio pre muzike.
Pre nego što je postao poznat i uspešan Radanović je još kao mladić radio različite teške fizičke poslove kako bi zaradio džeparac i pomogao sebi, ne birajući poslove od građevine do obezbeđenja.
–Ja sam kao klinac za džeparac brao višnje, jabuke, istovarao šlepere sa cementom i ugljem, visio po ceo dan sa limarima na limenom krovu, na plus 40 i teglio limene ploče i cigle.
Kuće, stanovi, penthaus
Dom u Slankamenu Slobe Radanovića prostire se na preko 300 kvadratnih metara, a ekipa "Paparaco lova" usnimila je pevača i njegovu ženu jednom prilikom kako obilaze radove na vili, koja je na dva sprata i ima prelep pogled na reku.
Druga nekretnina, velelepna kuća u Višnjičkoj banji, za koju su navodno iskeširali 500.000 evra prostire na čak 809 kvadrata. Ima ogroman dnevni boravak, četiri spavaće sobe, dva kupatila i dvorište sa velikim bazenom. U sklopu kuće je i manja teretana, što je Slobu posebno oduševilo.
Sledeća nekretnina se nalazi na moru. Njihov dom u kom će uglavnom provoditi leto nalazi se u samom centru Budve. Na ogromnoj terasi imaju i ležaljke i bazen.
Kurir.rs