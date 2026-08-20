Slušaj vest

Sloba Radanović danas je jedan od najpopularnijih muških izvođača. Pevač je svoju muzičku karijeru započeo u muzičkim takmičenjima, a nikada nije krio čime se sve bavio pre muzike.

Pre nego što je postao poznat i uspešan Radanović je još kao mladić radio različite teške fizičke poslove kako bi zaradio džeparac i pomogao sebi, ne birajući poslove od građevine do obezbeđenja.

–Ja sam kao klinac za džeparac brao višnje, jabuke, istovarao šlepere sa cementom i ugljem, visio po ceo dan sa limarima na limenom krovu, na plus 40 i teglio limene ploče i cigle.

1/4 Vidi galeriju Sloba Radanović Foto: MONDO/Đorđe Milošević

Kuće, stanovi, penthaus

Dom u Slankamenu Slobe Radanovića prostire se na preko 300 kvadratnih metara, a ekipa "Paparaco lova" usnimila je pevača i njegovu ženu jednom prilikom kako obilaze radove na vili, koja je na dva sprata i ima prelep pogled na reku.

Druga nekretnina, velelepna kuća u Višnjičkoj banji, za koju su navodno iskeširali 500.000 evra prostire na čak 809 kvadrata. Ima ogroman dnevni boravak, četiri spavaće sobe, dva kupatila i dvorište sa velikim bazenom. U sklopu kuće je i manja teretana, što je Slobu posebno oduševilo.

Sledeća nekretnina se nalazi na moru. Njihov dom u kom će uglavnom provoditi leto nalazi se u samom centru Budve. Na ogromnoj terasi imaju i ležaljke i bazen.