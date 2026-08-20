Slušaj vest

Sloba Radanović danas je jedan od najpopularnijih muških izvođača. Pevač je svoju muzičku karijeru započeo u muzičkim takmičenjima, a nikada nije krio čime se sve bavio pre muzike.

Pre nego što je postao poznat i uspešan Radanović je još kao mladić radio različite teške fizičke poslove kako bi zaradio džeparac i pomogao sebi, ne birajući poslove od građevine do obezbeđenja.

–Ja sam kao klinac za džeparac brao višnje, jabuke, istovarao šlepere sa cementom i ugljem, visio po ceo dan sa limarima na limenom krovu, na plus 40 i teglio limene ploče i cigle.

Sloba Radanović Foto: MONDO/Đorđe Milošević

Kuće, stanovi, penthaus

Dom u Slankamenu Slobe Radanovića prostire se na preko 300 kvadratnih metara, a ekipa "Paparaco lova" usnimila je pevača i njegovu ženu jednom prilikom kako obilaze radove na vili, koja je na dva sprata i ima prelep pogled na reku.

Druga nekretnina, velelepna kuća u Višnjičkoj banji, za koju su navodno iskeširali 500.000 evra prostire na čak 809 kvadrata. Ima ogroman dnevni boravak, četiri spavaće sobe, dva kupatila i dvorište sa velikim bazenom. U sklopu kuće je i manja teretana, što je Slobu posebno oduševilo.

Sledeća nekretnina se nalazi na moru. Njihov dom u kom će uglavnom provoditi leto nalazi se u samom centru Budve. Na ogromnoj terasi imaju i ležaljke i bazen.

Kurir.rs

Ne propustiteStars"OPROSTI I KAD MISLIŠ DA SI BUDALA" Sloba Radanović se oglasio nakon sukoba sa Anom Nikolić
ana sloba.jpg
Stars„MANIPULACIJA JE KADA TE KRIVE ZBOG...“ Ana Nikolić joj pretila da će izneti "prljav veš", a Slobina Jelena sad zaintrigirala sve jednom rečenicom
ana jelena2.jpg
Stars"ONO ŠTO JE SLOBA OŽENIO, JA LASEROM NE BIH PIPALA" Starleta udarila na Jelenu Radanović, o skandalu svi brujali: Sada se skinula, svi gledaju u jedan detalj...
Atina Ferari je nova Vendi
Stars"VEROVALA SAM TI, A TI SI IZABRAO DA ME..." Ana Nikolić poslala žestoku poruku nakon skandala sa Raletom i Jelenom Radanović: Branila sam tvoje ime!
Ana Nikolić.jpg