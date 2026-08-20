IVAN MARINKOVIĆ JE VOZI, A ONA HOĆE FILIPA CARA: Vanja sve priznala, pa progovorila o izgledu: Nisam bila akrep, ali sam malo preterala
Vanja Prodanović pre nekoliko večeri pojavila se ispred zgrade Pinka, a njenu pojavu na kratko je zasenio trenutak njenog u tom trenutku, vozača. Nju je dovezao Ivan Marinković, ali kako kaže rijaliti učesnica, sa Ivanom je samo prijatelj, ali bi volela da joj se Filip Car obrati.
"Ivan i ja smo prijatelji, volela bih da Filip Car baci oko na mene"
- Ljudi su skloni predrasudama. Ivan me je dovezao, u ljubavnom smislu nismo kompatibilni, ali smo kao drugari super. Ne pitam ga da l' ima neku devojku, ne znam ja. Ivanu i meni je narav identična, nisam verovala da se možemo uklopiti u intimnijem smislu, da možemo biti tako kompatibilni. Svi mi smo ljudska bića i sa vrlinama i manama, u rijaliti ulaze stvarne osobe, neki prodaju intimu zarad popularnosti. To je, opet, život, ne gledam na to baš tako osuđivački - rekla je za Blic, pa nastavila
- Nemam porodicu, decu, posao neki da mogu da ga izgubim, reakcije na moje učešće su super. "Elita 10" možda, najiskrenije! U rascepu sam. Malo sam sramežljiva, nisam se toliko nametala. Bilo bi lepo da nađem muža u rijalitiju. Ako Filip Car baci oko na mene, pa on je duhovit, pametan, ne znam. Uvek sam otvorena za poznanstva. Starleta neka me zovu, bolje to nego utorak devojka! (smeh) - dodala je Vanja.
"Sve sam živo odradila"
Vanja želi još estetskih korekcija.
- Planiram estetske zahvate, da. To je nešto što sam pričala... Zubi, grudi, kosa, svašta bih menjala. Volim to. Živa lutka, kažete? Sve živo sam odradila. Nisam bila akrep, ali sam malo preterala - priznala je ona za Blic.