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Vanja Prodanović pre nekoliko večeri pojavila se ispred zgrade Pinka, a njenu pojavu na kratko je zasenio trenutak njenog u tom trenutku, vozača. Nju je dovezao Ivan Marinković, ali kako kaže rijaliti učesnica, sa Ivanom je samo prijatelj, ali bi volela da joj se Filip Car obrati.

"Ivan i ja smo prijatelji, volela bih da Filip Car baci oko na mene"

- Ljudi su skloni predrasudama. Ivan me je dovezao, u ljubavnom smislu nismo kompatibilni, ali smo kao drugari super. Ne pitam ga da l' ima neku devojku, ne znam ja. Ivanu i meni je narav identična, nisam verovala da se možemo uklopiti u intimnijem smislu, da možemo biti tako kompatibilni. Svi mi smo ljudska bića i sa vrlinama i manama, u rijaliti ulaze stvarne osobe, neki prodaju intimu zarad popularnosti. To je, opet, život, ne gledam na to baš tako osuđivački - rekla je za Blic, pa nastavila

- Nemam porodicu, decu, posao neki da mogu da ga izgubim, reakcije na moje učešće su super. "Elita 10" možda, najiskrenije! U rascepu sam. Malo sam sramežljiva, nisam se toliko nametala. Bilo bi lepo da nađem muža u rijalitiju. Ako Filip Car baci oko na mene, pa on je duhovit, pametan, ne znam. Uvek sam otvorena za poznanstva. Starleta neka me zovu, bolje to nego utorak devojka! (smeh) - dodala je Vanja.

1/5 Vidi galeriju Bivša učesnica "Elite 9" Vanja Prodanović minule sezone nije uspela da stigne do finala, međutim, mnogim cimerima je ostala omiljena, a i gledoci su uživali u njenim obraćanjima. Foto: Prinstcreen

"Sve sam živo odradila"

Vanja želi još estetskih korekcija.