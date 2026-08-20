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Zdravko Čolić je definitivno jedna od najvećih zvezda na Balkanu. Pevač je karijeru započeo davne 1968. godine u jednom bendu, a već nakon 4 godine, 1972. započeo je solo karijeru i sve ostalo je istorija.

Međutim, Čola je uvek pametne poteze pravio u karijeri pa je tako zbog ljudi iz Nemačke, imao potpuno drugačije ime. On je pokušavao da se probije na stranom tržištu i to pod umetničkim imenom Dravco.

Producenti su mu tada rekli da će tako Nemcima biti lakše da izgovore i zapamte njegovo ime.

1/5 Vidi galeriju Zdravko Čolić legenda Foto: ATAIMAGES

U tom periodu snimio je i nekoliko pesama na nemačkom jeziku, kao što su "Madre Mia", "Rock 'n Roll Himmel" i "Alles was ich hab", sve u pokušaju da osvoji tamošnju publiku.

Međutim, iako je probao da "preskoči granice", Čola je ubrzo shvatio da mu nije do selidbe u Nemačku i odustao je od te ideje, piše Stil.

Ipak, to ga nije sprečilo da eksperimentiše i kasnije, pa je snimio i par pesama na engleskom, uključujući "Light Me" i "I'm Robot Man". Na kraju, shvatio je da je najlepše pevati na jeziku koji osećaš i ostao je kralj Balkana.

Loza Zdravka Čolića

Malo ko zna da jedan od najvećih pevača na ovim prostorima Zdravko Čolić potiče iz porodice hercegovačkih knezova. U selu Vlahovići, pored Ljubinja, i danas stoji stara porodična kuća, a na njoj vrata koja je njegov pradeda svojevremeno pronašao i vratio nakon što su bila odnesena.

Kuća u kojoj je rođen knez Šćepan i u kojoj su knezovali Čolići pripala je prvo Zdravkovom dedi Dušanu, a onda njegovom ocu Vladi, a sad kuća, kako kaže Popara, pripada Zdravku i njegovom bratu Draganu.

Loza - Knez Šćepan, od njega ide Dušan, pa Vlado, a od Vlada Zdravko i Dragan.