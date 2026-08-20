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Darko Lazić jedan je od pevača za koga mnogi misle da je novac zarađen od muzičke karijere - proćerdao. Mežutim, istina je mnogo drugačija. I ako se njegovo ime vezuje za poroke i buran život, Darko je ipak, itekako svoj zarađeni novac ulagao pametno.

Tri stana i dve kuće

Kako saznaju mediji, pevač u Beogradu ima tri stana i dve kuće u rodnom Brestaču, a u jednoj od njih i živi. Pevač je tek nedavno otkrio stanje imovine.

- Obezbeđen sam što se nekretnina tiče, imam ih nekoliko u Beogradu, ali tamo ne želim da živim. Dovoljno zarađujem otkako sam počeo da se bavim ovim poslom, tako da sam tu svoj čovek - izjavio je Lazić

1/5 Vidi galeriju Pevač u žiži interesovanja Foto: Printscrean, Kurir, Printscreen

"Posle tridesete se čovek smiri"

Darko je otvoreno priznao da je skoro istu količinu novca koju je uložio u nekretnine potrošio na poroke, ali naglašava da je to vreme sada iza njega.

- Poroci i raskalašan život su iza mene. Posle tridesete se čovek nekako sam smiri i mislim da polako ulazim u tu fazu - iskren je bio pevač.

Darko Lazić o udesu

Podsetimo, Darko Lazić se ponovo našao u centru skandala nakon vesti da je imao udes.

Društvene mreže preplavio je zastrašujući snimak potpuno uništenog automobila, uz tvrdnje da je za volanom bio popularni pevač Darko Lazić. U spornoj objavi koja je brzo uznemirila javnost navodilo se da se udes dogodio 17. avgusta 2026. godine, oko jedan sat iza ponoći, na Ibarskoj magistrali. Prema tim glasinama, automobil je prvo silovito udario u banderu, a potom se odbio i završio kod betonske ograde.