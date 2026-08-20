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Nakon što je palo pomirenje za rođendan, Duško Tošić uživao je i na nastupu svoje bivše supruge Jelene Karleuše u poznatom beogradskom lokalu.

Jelena je stigla u minijaturnom kostimu sa leptirićima i čizmama, vidno raspoložena i nasmejana, a unutra ju je dočekalo pravo iznenađenje.

Duško je sa njihovim naslednicama, Atinom i Nikom, rezervisao sto u centralnom delu restorana i izašao u provod. On se za izlazak posebno i spremio, pa se tako odlučio za crnu košulju i pantalone.

Imao tremu

Foto: Kurir

U samom lokalu, Duško je bio vidno raspoložen, iako je sve vreme delovao kao da je pod tremom. On je pokušavao da ne privlači pažnju medija, koji su ga odmah uočili.

Ipak, kako je noć odmicala, Duško se sve više opustio, a posebno ga je pogodila Jelenina pesma "Tihi ubica", za koju je i ona sama više puta istakla da je posvećena upravo njemu.

01:14 Duško Tošić šalje srca JK Izvor: Kurir

- Ovde večeras je i moj bivši suprug, pa evo za njega jedna lepa pesma - rekla je JK uz blagi osmeh, što je odmah izazvalo oduševljenje u lokalu, dok je tokom pesme "Kazino" uzviknula: "Ajmo Duško!"

Da bivši fudbaler i dalje gaji posebnu vrstu emocije prema majci svoje dece, videlo se i po tome što joj je u jednom trenutku rukama pokazao znak srca i nasmešio se, što je i Jeleni bilo vrlo emotivno.

1/5 Vidi galeriju Duško Tošić šalje srca JK Foto: Kurir

Nakon što se maksimalno opustio, Duško je sve vreme dok je Jelena pevala, đuskao i pevao. Pored pesama bivše supruge, dirnuli su ga i stihovi dueta "Ako je do mene" i "Godinama", koje je pevao od reči do reči, pa je očigledno da su mu pesme o nesrećnim ljubavima posebno prijale. U jednom trenutku, delovalo je kao i da je na ivici suza.

Hipnotisan pogled

Duško je žeđ gasio vodom, a s vremena na vreme je nešto komentarisao i sa prijateljima i poznanicima, koji su mu se tokom večeri javljali.

Oko njega je sve vreme bio i veliki broj atraktivnih dama, ali on na njih nije obraćao pažnju, već je celo vreme hipnotisano gledao u Karleušu.

Podsetimo, Jelena je za Kurir pred sam nastup prokomentarisala pomirenje sa Tošićem.

- Duško i ja smo u dobrim odnosima zbog dece. Uskoro nam se bliži jako bitan momenat za svakog roditelja, a to je 18. rođendan naše Atine i 17. naše Nike. To je zbog dece koja zaslužuju da im roditelji budu u dobrim odnosima. To je to i ništa više od toga. Ne muvamo se - rekla nam je Jelena.

Foto: Kurir

Na našu konstataciju da na svim društvenim mrežama svi navijaju da se Duško i ona pomire, ali i da je Nora Milovanović raskinula s njim jer su oni uspostavili dobre odnose, pop zvezda je imala spreman odgovor:

- Kako navijaju? Nemoj da me zezaš, ko navija? Daj, molim te. Baš sam žalosna što je Duško raskinuo sa devojkom. Baš sam žalosna! - odgovorila je uz osmeh JK.

1/5 Vidi galeriju Karleuša i Duško se pomirili Foto: Kurir.rs

Kurir.rs

Duško Tošić: