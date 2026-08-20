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Nedeljko Bajić Baja je jedan od pevača koga voli ceo svet. Pevač nastupa širom sveta, a kako tvrde oni koji se nađu na njegovom nastupu, euforija je kao da treba da se pojavi na bini svetska zvezda Bijonse.

Baja je pevač koji je mnogo malo govorio o svom životu, ali i bio pred kamerama, pa osim informacija koje novinari saznaju o pevaču kao što je njegov biznis, razvod i nastupi, o njemu gotovo niko ništa ne zna. Zato i važi za jednog od najmisterijoznijih javnih ličnosti.

Nedeljko Bajić Baja poslednjih nekoliko godina izbegava nastupe, čak je odbio da peva na jednoj svadbi za honorar od 100.000 evra. Pevaču nije neophodno da ide na tezge u ovim godinama iz razloga što je pokrenuo privatni biznis. On već nekoliko godina ulaže u izgradnju stanova i živi od prodaje, prenosi Scandal.

- Baja sada, ako hoće, može da napuni pet arena uzastopno, čoveka traže na terenu toliko. On izbegava medijsko pojavljivanje i uopšte ga to ne zanima. Na nastupe ode kada se poželi pevanja, on čak ni nema fiksnu cenu, jer godinama radi isključivo na karte – zarađuje od prodaje karata. Pa da li znate da je za njegov poslednji nastup koji je pre nekoliko godina bio poznat u javnosti, prodao sve karte. Bukvalno kao da dolazi Bijonse, ljudi se tuku da karte razgrabe - priča izvor.

- Baja je svojevremeno počeo da ulaže u izgradnju stanova. Stanovi su se gradili, a njegovo bogatstvo i kapital su se uvećavali - priča izvor.

1/8 Vidi galeriju nedeljko bajić baja Foto: Printscreen, Printscreen/Pink.rs

U Americi izdaje ozvučenje

Svojevremeno čak i u Americi kupio scensko ozvučenje i scensku rasvetu. Sada, pošto ne ide na turneje, ima dodatni izvor prihoda. Baja je mukotrpno radio poslednjih godina i zaista je puno zaradio, međutim znao je da ne želi da svoje vreme provodi non-stop na putu i da stalno nastupa, pa je iz tog razloga rešio da pokrene privatni biznis. On je još tada počeo da ulaže u izgradnju stanova, a sada je to njegov glavni izvor prihoda.

"Kada je otišao na jednu američku turneju, shvatio je da će ga jeftinije koštati da kupi ozvučenje i rasvetu nego da isto renta. Zbog toga je na polovini turneje kupio sve što mu je potrebno za nastupe, tako da bukvalno osim zakupa dvorana nije imao drugih troškova. Sada, kada ne ide tako često na nastupe i kada ne radi velike američke turneje, on to isto ozvučenje iznajmljuje drugima, ne samo našima, već i strancima kojima je potrebno", priča izvor.

Tajno se venčao, tajno se i razveo

Inače, Baja je bio u braku sa 19 godina mlađom ženom Ivanom. Iz tog braka dobio je dvoje dece, a razveo se pre skoro jedne decenije. Kako se i oženio u potpunoj tajnosti, tako je i njegov brak razveden na isti način, bez puno pompe.

"Treba uzeti u obzir da Baja ima dvoje dece, sina i ćerku, i da i te kako brine o njihovoj budućnosti, pošto će sve to jednog dana ostaviti njima. Iako ga je svojevremeno pljuvao neki rođak rekavši da kada dođe u svoj kraj Baja ne donese ni kutiju cigareta, komšije kažu da je specifičan, ali i vrlo kulturan i vrlo odmeren čovek. Oni sa Banovog brda, koja je poslednja njegova poznata adresa, kažu da jako brine o svojoj deci i da oni odrastaju pod njegovim budnim okom, i da dok se igraju u parku, on sedi i gleda šta rade. Baja često odlazi i u prodavnicu, a kažu da je uvek obučen od glave do pete i uredan."