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Da dobra pesma nema rok trajanja, a da hitovi Halida Bešlića imaju posebno mesto na gotovo svakom veselju, još jednom je pokazao Dino Memić, pevač kojeg mnogi s razlogom nazivaju „kraljem svadbi“.

Na jednom od posljednjih veselja Dino je zapevao čuvenu „Crnu ružu“, a već nakon prvih taktova bilo je jasno da je pogodio pravo u metu.

Atmosfera je u trenutku otišla na potpuno drugi nivo. Gosti su prihvatili pesmu, zapevali zajedno s njim, ruke su završile u vazduhu, a „Crna ruža“ još jednom je pokazala zašto već godinama pripada među pesmama koje publika zna gotovo od prve do poslednje reči.

Memić je poznat upravo po tome što dobro oseti trenutak i zna šta publika želi čuti. Ovoga puta nije bilo potrebno mnogo - Halidov veliki hit, mikrofon i raspoloženi gosti bili su dovoljni za pravi lom.

Posebnu emociju nosi činjenica da pesme Halida Bešlića na svadbama i drugim veseljima odavno nisu samo deo repertoara. Uz njih se peva, slavi, nazdravlja, ali se neretko probude i uspomene.

Upravo takav trenutak napravio je i Dino.

Nije pokušavao menjati pesmu niti od nje praviti nešto što nije. Zapevao ju je na svoj način, a publika je uradila ostalo.

Snimak atmosfere najbolje pokazuje zbog čega je Memić poslednjih godina tražen na svadbama i privatnim proslavama. Njegovi nastupi nisu samo niz pesama. Dino nastoji napraviti atmosferu i uključiti goste u ono što se događa.

Foto: Marina Lopačić

A kada na red dođe „Crna ruža“, recept je očigledno proveren.

Halidova pesma, Dinina energija i publika koja peva iz sveg glasa – više za dobru feštu nije ni trebalo.