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Voditeljka Suzana Mančić od septembra postaje lice RTS, saznaju domaći mediji.

Novi posao

Naime, Suzana će od početka nove TV sezone dobiti anagažman na Javnom servisu, odnosno novu emisiju.

U pitanju je ženska emisija "Modni salon - karavan" s kojom će voditeljka putovati po Srbiji.

RTS je sada objavio i zavničnu najavu za početak njene emisije, u kojoj Suzana poziva sve zainteresovane da joj se jave.

1/5 Vidi galeriju Suzana Mančić Foto: Kurir Televizija, Damir Derviašagić, NEMANJA NIKOLIC/Kurir

Suzana u penziji

- Odlazak u penziju ne mora da znači kraj radnog veka, sve dok imam snage da radim. Počela sam intenzivno da čitam, vraćam se nekim našim klasicima, trenutno je to 'Roman o Londonu', Miloša Crnjanskog - rekla je ona za Blic, pa dodala da je oduvek štedela novac.

1/9 Vidi galeriju Suzana Mančić Nekad i sad Foto: Kurir Televizija, printscreen YT

"Pola sam trošila, pola stavljala sa strane"

- Imala sam taj racionalni i štedljivi momenat, da ne kažem piroćanski. Pola sam trošila, pola stavljala sa strane, ali sam u životu uglavnom sticala - rekla je jednom prilikom voditeljka za medije.

kurir/telegraf