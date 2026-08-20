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Vesna Vukelić Vendi i Mala Cana nedavno su zajedno gostovale u jednoj emisiji, a tada je Vukelićeva spomenula i da je Cana imala starijeg partnera na šta je pevačica burno reagovala.

Sve je počelo kada je Vendi odlučila da "pohvali" Malu Canu, ali na način koji je odmah podigao pritisak u studiju.

- Meni se sviđa kod nje što ne voli žutokljunce, moram da je pohvalim, to su oni mlađi muškarci. Znam to jer je imala pre toga još jednu vezu sa starijim čovekom- rekla je Vendi, nakon čega je Cana odmah pokušala da se odbrani, ističući da njen bivši partner nije bio mnogo stariji, već samo dve godine stariji od nje.

Međutim, Vendi se tu nije zaustavila, već je rešila da je potpuno raskrinka pred milionskim auditorijumom:

- Ne, jedan drugi pevač o kome se pričalo- , dobacila je Vendi kada je Cana van sebe, skočila i počela da urla.

1/7 Vidi galeriju Mala Cana Foto: Printscreen/Youtube

- Nikada nisam bila, ne nikada i za to mogu da idem na poligraf - vrištala je Cana u studiju Happy televizije.

Voditeljka emisije je odmah reagovala i upitala da li se radi o pokojnoj legendi narodne muzike, Bori Drljači, što je Vendi bez oklevanja potvrdila.

- Da, dobro Cano, pa mi ti verujemo, kakve mi imamo koristi da izmišljamo, nemoj nas ubeđivati, mi ti samo kažemo šta smo pročitali - smirivala je Vendi situaciju.

1/6 Vidi galeriju Vesna Vukelić Vendi Foto: Kurir Televizija, Privatna Arhiva, Kurir

Cana je potom pred kamerama priznala da je bila svesna medijskih natpisa o njoj i Bori Drljači, te je otkrila dirljive reči kojima ju je pokojni pevač tešio u najtežim trenucima.

- Plakala sam zbog toga i Bora je meni rekao: 'Pa Cano, neće oni pisati kako ti praviš dobar ajvar, nego takve stvari - ispričala je udovica kroz suze.