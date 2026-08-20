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Na jednom od nastupa Aleksandre Prijović dogodio se trenutak koji je izazvao lavinu reakcija na društvenim mrežama. Snimak sa koncerta, koji se velikom brzinom proširio internetom, prikazuje situaciju u kojoj jedan muškarac iz publike doziva pevačicu da priđe samoj ivici bine, nakon čega je, kako izgleda na snimku, hvata za glavu kako bi joj nešto rekao.

00:11 Muškarac uhvatio Priju za glavu na nastupu Izvor: Kurir

Kontrolisala situaciju

Aleksandra je, kao i mnogo puta do sada, prišla publici kako bi pozdravila fanove, ali je usledio potez koji je mnoge ostavio bez teksta. U trenutku kada se spustila ka muškarcu koji je stajao ispred bine, on ju je privukao ka sebi za glavu, zbog čega je delovalo kao da je izgubila ravnotežu i da bi mogla da padne sa scene. Snimak se završava u trenutku kada se pevačica brzo pribira i nastavlja nastup, ali je upravo tih nekoliko sekundi bilo dovoljno da izazove buru na mrežama.

"Šta je umislio da je?"

U komentarima koji su preplavili internet korisnici su uglavnom izražavali zabrinutost zbog situacije, ali i postavljali pitanje kako je došlo do toga da neko iz publike ostvari toliko blizak kontakt sa pevačicom tokom nastupa.Jasno se vidi da je i ona želela da priđe nepoznatom muškarcu, ali iz priloženog videa se jasno vidi da je taj trenutak bio veoma napet.

"Je l' ima Aleksandra obezbeđenje?", "Šta je ovaj umislio kad je ovako hvata za glavu?", "Mogla je da padne sa bine", "Ovo nije normalno, ljudi prelaze svaku granicu", samo su neki od komentara koji se nižu ispod viralnog snimka.

Mnogi su ocenili da je pevačica profesionalno odreagovala, jer je, uprkos neprijatnom trenutku, nastavila da peva kao da se ništa nije dogodilo.

Pravila se da je sve ok

1/4 Vidi galeriju Nezgodna situacija Foto: Printscreen X

Navikla da bude blizu publike

Aleksandra Prijović poznata je po tome što tokom koncerata često prilazi prvim redovima, rukuje se sa fanovima, prima poklone i razgovara sa publikom, zbog čega njeni nastupi imaju posebnu atmosferu.

Ipak, upravo zbog bliskog kontakta sa obožavaocima, snimak je pokrenuo raspravu o bezbednosti izvođača na velikim koncertima i granici između želje fanova da priđu svom idolu i poštovanja ličnog prostora umetnika.

Video i dalje kruži društvenim mrežama, a komentari ne prestaju da stižu.