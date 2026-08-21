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Kompozitor i producent Aleksandar Milić Mili privukao je pažnju u samom centru Beograda, gde ga je Kurirov paparaco fotografisao u potpuno opuštenom, svakodnevnom izdanju.

Mili je, daleko od studija, reflektora i estradnih događaja, vreme provodio na ulicama prestonice. U beloj majici, bermudama i patikama, kompozitor i direktor muzičke produkcije "Granda" nije se posebno obazirao na gužvu oko sebe.

Kako se može videti na fotografijama, član žirija "Zvezda Granda" u jednom je trenutku zastao pored semafora i bio potpuno zaokupljen sadržajem u svom mobilnom telefonu. Tek kad je pročitao pristigle poruke, prešao je ulicu.

Bez velike pompe, jedan od najpoznatijih autora domaće muzičke scene pokazao je kako izgleda kad završi svakodnevne obaveze i utopi se u beogradsku gužvu.

Drugačije izdanje

Fotografije pokazuju jedno sasvim drugačije, svakodnevno izdanje kompozitora kojeg je publika navikla da viđa na televiziji, koncertima i velikim estradnim događajima, uvek tip tog sređenog.

1/3 Vidi galeriju Aleksandar Milić Mili Foto: Kurir

Podsetimo, Aleksandar Milić Mili je nedavno otkrio da je svojevremeno u mladosti koristio marihuanu, ali da to nije dugo trajalo. Osim toga, kompozitor je govorio i o tome koliki je ljubitelj rejv žurki i da posećuje te vrste događaja u Beogradu, ali i širom Evrope.

Odlazi na rejv žurke

- Rejv žurke volim, ali tamo stvarno pijem samo vodu. Stvar je u muzici, nema drugog objašnjenja, mene muzika radi nenormalno. Sad sam bio na jednom rejvu u Beogradu, ali sam pogrešio veče. Nas je bilo 40 u ekipi, mi idemo po celom svetu na te žurke. To je trajalo ceo vikend, ja sam bio u petak, a bolja je žurka bila u subotu, ali sam kući otišao oko pola pet ujutru. Nisam mnogo zaglavio - govorio je Mili kroz osmeh u podkastu "Voštkast", pa nastavio:

- Volim i da popijem i da se zezam, ali nikad previše. Nikad nisam ništa probao od nedozvoljenih supstanci, osim trave, kao što sam rekao. Duvao sam neko vreme kao klinac i to je bilo sve zbog muzike. Ne kao da ja izađem iz kuće naduvan i tako funkcionišem. Na rejvovima nemam potrebu ništa drugo osim vode da konzumiram. Mi smo bili skoro u Parizu na nekom rejvu, ja sam popio pet-šest flašica vode. Meni ta muzika daje tu nenormalnu energiju da mogu i po devet sati da đuskam. Ti uđeš u vajb i ritam i furaš tako i tamo su generalno ljudi veseli, puls ti je miran, harmonija neka. Tamo nikad nisam čuo da se neko pobio. Mislim, svašta se tu konzumira, ali i to je provod.