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Pomirenje bivših supružnika Jelene Karleuše i Duška Tošića, kao i njegovo prisustvo na njenom rođendanu i nastupu u Beogradu, glavna je vest u domaćim medijima.

Duško se sada obratio javnosti na svom Instagram profilu saopštenjem, u kome je opisao svoj odnos s Jelenom, ali je i potvrdio da je na vezu sa Norom Milovanović stavio tačku.

1/10 Vidi galeriju Jelena Karleuša i Duško Tošić Foto: Printscreen Instagram, Damir Dervišagić, Printscreen/Instagram

Saopštenje prenosimo u celosti:

- Želim da se kratko oglasim povodom svog dolaska na Jelenin rođendan i nastup, jer su se u javnosti pojavile različite spekulacije o našem odnosu. Došao sam iz poštovanja i kao podrška osobi sa kojom sam proveo veliki deo života i sa kojom me vezuju zajedničke uspomene i naše ćerke. Smatram da je sasvim prirodno da budem uz nju u važnom trenutku, bez obzira na to sta se sve izdešavalo i što više nismo supružnici i nadam se da će tako i ostati ubuduće - započeo je Tošić, pa nastavio:

Foto: Društvene Mreže

- Kada je reč mom emotivnom životu o kojem se u poslednje vreme govorilo u javnosti, već neko vreme nismo zajedno. Pokušali smo, nije uspelo i svako je nastavio svojim putem. Povod za moje oglašavanje su brojni pozivi i poruke koje sam dobio, ali i potreba da se o ovome govori jasno i bez prostora za pogrešna tumačenja. Nemam nameru da svoj privatni život dodatno izlažem javnosti, ali smatram da je važno da se neke stvari kažu direktno - zaključio je bivši fudbaler.

1/5 Vidi galeriju Duško Tošić i Nora uhvaćeni zajedno Foto: Damir Dervišagić

Podsetimo, Jelena je sinoć održala spektakularan nastup u poznatom beogradskom lokalu, koji je bio ispunjen do poslednjeg mesta.

Ovo je ujedno bilo i pevačicino prvo pojavljivanje u javnosti, nakon što su se u javnosti pojavile njene fotke sa njenog rođendana, na kome je bila u društvu bivšeg supruga Duška Tošića.

Duško se pojavio i na Jeleninom nastupu u društvu njihovih ćerki Atine i Nike. Ovim potezom je još jednom potvrđeno da su njihovi odnosi nikad bolji posle razvoda, ali i da je bivši fudbaler stavio tačku na svoju vezu sa Norom Milovanović.

Na početku razgovora, Jelena nam je otkrila prirodu svog odnosa sa bivšim suprugom.

1/8 Vidi galeriju JK i Duško sa ćerkama Foto: Printskrin Instagram, Printskrin Instagram

- Duško i ja smo u dobrim odnosima zbog dece. Uskoro nam se bliži jako bitan momenat za svakog roditelja, a to je 18. rođendan naše Atine i 17. naše Nike. To je zbog dece koja zaslužuju da im roditelji budu u dobrim odnosima. To je to i ništa više od toga. Ne muvamo se - rekla nam je Jelena.

Na našu konstataciju da na svim društvenim mrežama svi navijaju da se Duško i ona pomire, ali i da je Nora raskinula s njim jer su oni uspostavili dobre odnose, pop zvezda je imala spreman odgovor:

- Kako navijaju? Nemoj da me zezaš, ko navija? Daj, molim te. Baš sam žalosna što je Duško raskinuo sa devojkom. Baš sam žalosna! - odgovorila je uz osmeh JK.

1/5 Vidi galeriju Karleuša i Duško se pomirili Foto: Kurir.rs

Kurir.rs

Duško i JK: