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Društvene mreže svakog dana donose novi trend, a čini se da je ovog puta granica u digitalnom doterivanju fotografija pomerena korak dalje.

Nakon godina korišćenja fotošopa, filtera za lice, aplikacija koje stanjuju struk, povećavaju usne i menjaju crte lica, korisnici interneta tvrde da je sada na red došlo izduživanje vrata.

Kome je ovo lepo?

Upravo je fotografija koju je na svom profilu objavila starleta Soraja Vučelić pokrenula pravu lavinu reakcija. Mnogi su odmah primetili da njen vrat na objavljenoj slici izgleda neobično dugačko, pa su komentari počeli da se nižu neverovatnom brzinom. Ispod fotografije pojavile su se stotine komentara, a mnogi su uz dozu humora komentarisali izgled influenserke.

"Soraji porastao vrat", "Koji je ovo novi filter?", "Je l' ovo žirafa trend?", "Ljudi, šta se dešava sa vratom?", "Od svih aplikacija, sad i vrat produžavaju", samo su neki od komentara koji kruže društvenim mrežama.

1/5 Vidi galeriju Menja se kako želi Foto: Printscreen/Instagram, Pr, ATA images, Kurir / Zorana Jevtić

Fotografija je ubrzo počela da se deli i na drugim platformama, gde su korisnici upoređivali njenu objavu sa ranijim fotografijama, tvrdeći da je upravo izdužen vrat postao novi detalj koji privlači pažnju.

Digitalna anatomija

Godinama unazad javne ličnosti koriste različite aplikacije kako bi fotografije učinile što atraktivnijim. Neki stanjuju struk, drugi naglašavaju jagodice, povećavaju oči ili usne, dok pojedini menjaju oblik nogu i ruku. Međutim, korisnici mreža sada tvrde da se pojavio još jedan trend digitalno produžavanje vrata kako bi lice izgledalo vitkije, a cela figura elegantnije. U eri društvenih mreža gotovo da ne postoji fotografija poznate ličnosti koja ne bude detaljno analizirana. Pratioci uvećavaju slike, traže iskrivljene linije u pozadini i porede nove objave sa starijim fotografijama, pa svaka neobična proporcija vrlo brzo postaje tema komentara.

1/6 Vidi galeriju Soraja Vučelić Foto: Instagram, Pritnscreen/Instagram

Internet inspekcija

Upravo zato je i Sorajina fotografija za kratko vreme postala viralna, a izraz "Soraji porastao vrat" završio je među najčešće deljenim komentarima uz njenu objavu. Bilo da je reč o uglu fotografisanja, efektu kamere ili obradi slike, jedno je sigurno novi trend na mrežama već je pokrenuo brojne rasprave i šale među korisnicima.