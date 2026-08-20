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Vladimir Tomović nedavno je bio prinuđen da zatvori bazene, te je javno govorio o problemima sa inspekcijom.

Dok je čekao papire i dozvolu za novi početak, Tomović se oglasio na Instagramu, te se zahvalio svima na podršci i ljubavi.

"Sramota me je vaše sramote"

Nakon što je rešio sve probleme, ponovo se oglasio i šokirao javnost.

- Drage lažne komšije, lažni prijatelji, lažni rođaci i lažni kumovi. Znate vi na koga se odnosi da vas ne imenujem, sramota me je vaše sramote. Pre svega da vam se zahvalimo jer da nije vaše ljubomore koja prelazi u mržnju ni mi ne bi bili sve jači i jači i sve veći i veći. Pokušali ste da prekinete i sabotirate koncerte, niste uspeli. Ostajemo Vladan i ja da vam prkosimo - napisao je Vlada i dodao:

Foto: Instagram

- Bazene na našoj dedovini ne može zatvoriti niko ovog leta sem velika zvezda koja će nastupati kod nas sredinom septembra.

Sve sam napravio

Bivši rijaliti učesnik Vladimir Tomović zajedno sa bratom izgradio je impresivno porodično imanje u Crnoj Gori, kojim se s ponosom pohvalio na društvenim mrežama.

Na svom Instagram profilu pokazao je kako danas izgleda njihov posed, ističući da za njega to nije samo nekretnina, već dedovina u koju je, kako kaže, uložio "svaku kap krvi i znoja".

1/6 Vidi galeriju Vladimir Tomović Foto: Instagram, Printscreen, Ana Paunković