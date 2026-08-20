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Supruga glumca Sergeja Trifunovića Isidora Trifunović i dalje je glavna tema zbog krađe sakoa u poznatom butiku odeće. Nakon gostovanja u podkastu "Sigurno mesto", gde je prvi put detaljno govorila o tom događaju zbog kog je bila privedena i saslušana, podigla se prava bura. Umesto da uveri javnost u svoju verziju priče, njeno gostovanje izazvalo je lavinu podrugljivih komentara na društvenim mrežama. Istina je ta da joj niko nije poverovao. Snimci iz podkasta uveliko se dele na internetu, a korisnici su u komentarima bez zadrške analizirali svaki njen odgovor, ocenjujući da objašnjenje nije zvučalo ubedljivo.

Ništa nije videla

U razgovoru s voditeljkom Ružicom Petronijević Isidora je ispričala da su tog dana ona i Sergej planirali običnu nabavku namirnica, ali da su usput svratili u jednu prodavnicu garderobe.

- Imali smo neki plan za dan i odlučili da napravimo nabavku, za frižider, ne za ormar. Prolazili smo pored radnje, ja sam rekla da svratimo da vidimo šta ima, a Sergej mi je rekao: "Nemoj." Ipak smo ušli - ispričala je ona.

Kako tvrdi, nakon što je obišla radnju, nije pronašla ništa što joj se dopada, ali ju je Sergej pozvao da isproba košulju i pantalone koje je on odabrao.

- Zajedno smo bili u kabini, meni se to nije svidelo, vratila sam stvari na ofinger i krenula da izađem - rekla je.

Prema njenim rečima, alarm na izlazu se oglasio, ali tome nije pridala značaj.

- Prišao je čovek i pitao: "Je l' ovo vaše?", pokazao je košulju. Rekla sam da nije, a on mi je odgovorio: "Vi ste je poneli." Odmah sam rekla da ćemo da je platimo, ali nam je rečeno da to nije moguće zbog procedure - ispričala je Isidora.

Dodala je da ne zna kako je košulja završila među njenim stvarima.

Sama se odala

1/5 Vidi galeriju Sergejevu ženu nisu štedeli na mrežama Foto: Printskrin



- Ja sam vratila neke stvari, a ona je ostala. Ne mogu da lažem, ne znam gde je završila, da li se zakačila za kesu ili ostala sa mojim stvarima. Imala sam torbu i kese. Odmah smo ponudili da platimo, ali su nam rekli da pođemo s njima - navela je.

Upravo ovaj njen pokušaj da objasni neprijatnu situaciju u kojoj se našla postao je viralan, a korisnici društvenih mreža nisu štedeli kritike.

- "Je l' ovu Sergej učio da laže, odnosno da glumi?", "Za dve sekunde promeni tri priče", "Joj, koliko providno laže", "Bolje da je ćutala nego što je ovo ispričala" - samo su neki od komentara koji su se nizali ispod snimka.

Bilo je i onih koji su celu situaciju komentarisali kroz šalu.

Dešavalo se i drugima

- "Sergej, para nemaš da ženi kupiš košulju?", "Ovo je tragikomična odbrana", "Kaže - viša sila ubacila košulju u torbu" - pisali su korisnici.

Pojedini su, međutim, naveli da im se i samima dešavalo da zbog punih kesa i torbi nenamerno pomešaju svoje stvari s robom iz prodavnice, ističući da u gužvi takve situacije mogu da se dogode.

- Ali žena Sergeja Trifunovića što je došla u podkast i ne ume da slaže šta se desilo s krađom, pogledajte vi ovo laganje - nizali su se komentari u ovom stilu.