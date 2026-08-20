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Nikolina Kovač važi za jednu od prirodno najlepših pevačica na domaćoj estradnoj sceni, a sada je još jednom pokazala da joj za savršen izgled nisu potrebni ni jaki filteri, ni glamurozna šminka.

Pevačica je na društvenim mrežama podelila fotografije na kojima je potpuno prirodna, bez šminke i u izdanju koje je oduševilo njene pratioce.

Savršena žena

1/5 Vidi galeriju Prirodna lepota ne izlazi iz mode Foto: Privatna arhiva, Printscreen/Instagram

Nikolina na fotografijama nema napumpane usne, veštačke trepavice niti naglašene, iscrtane obrve, već je pokazala svoje prirodne crte lica.

Umesto da sakrije bilo kakvu nesavršenost, odlučila je da publici pokaže kako izgleda kada nema scenske šminke i kompletnog glamuroznog izdanja na koje su njeni fanovi navikli.

Estetska inspekcija

U vremenu kada društvene mreže često nameću nerealne standarde lepote, Nikolinine fotografije privukle su pažnju upravo zbog toga što je ostala verna svom prirodnom izgledu. Njeno lice bez šminke pokazalo je da negovanost ne mora nužno da znači preterivanje sa estetskim korekcijama.Posebnu pažnju privlači činjenica da je Nikolina majka troje dece, a uprkos brojnim obavezama uspeva da pronađe vreme za sebe i vodi računa o svom izgledu. Međutim, njen primer pokazuje da briga o sebi ne mora da podrazumeva drastične promene, već pre svega negu, disciplinu i zdrav odnos prema sopstvenom izgledu.

Istinska lepota

1/5 Vidi galeriju Pevačica vodi računa o sebi Foto: Ana Paunković, Kurir TV, Printscreen/Maagazin In

Totalno prirodno

Pevačica je godinama prepoznatljiva po ženstvenom i prirodnom stilu, a čini se da joj upravo to najbolje pristaje. Dok se na estradi često govori o filerima, operacijama i različitim estetskim tretmanima, Nikolina svojim izdanjima pokazuje da prirodna lepota i dalje ima posebno mesto.

Njene fotografije bez šminke tako su još jednom pokrenule priču o tome da prava lepota ne mora da se krije iza filtera i brojnih korekcija. Negovano lice, prirodan osmeh i samopouzdanje očigledno su joj sasvim dovoljni da zablista i kada nema reflektore, scensku šminku i glamurozne toalete.