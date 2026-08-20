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Zoran Brkić iz Obreža kod Varvarina sebi je napravio nadgrobni spomenik, a odredio je i da će živeti 101 godinu. To sve ne bi bilo zanimljivo da se na mermernom spomeniku nisu našle fotografije žena, pa čak i nekih fudbalera i drugih javnih ličnosti. Među njima i Svetlane Cece Ražnatović.

On je za večnu kuću, kako kaže, izdvojio pola milona dinara, a upravo je on na fotografiji sa pevačicom. Na spomeniku je uklesano: Ceca Veličković mi je pevala "Ja sam cvetak, čudan cvetak".

Savetovao se sa advokatom

Zoran je u emisiji "150 minuta" na Prvoj televiziji objasnio da su mu sve to uspomene sa poznatim ličnostima, i da to nije sve, već samo deo fotografija. Kako kaže, on nije tražio dozvolu od javnih ličnosti da njihove slike stoje na njegovom spomeniku.

- Ja sam bio kod advokata i pitao ga vezano za to, a on mi je rekao: "Za šta da te goni? Ti da ih ne voliš ne bi stavljao slike". Ceca Veličković, imam sliku od nje, ona mi dala i pozadi piše: "Zoranu za uspomenu, Ceca Veličković". To je bilo 1987, 1988, rekao je Zoran.

Cecina slika na spomeniku Foto: Preentscreen TV Prva, Preent Screen, Preent screen Tv Prva

"Planirao sam da je ženim, ali se Arkan umešao"

Zoran je govorio i o tome da se družio sa muzičkom zvzedom, kao i da je hteo da je ženi.

- Družio sam se sa Cecom Veličković, planirao sam da se ženim, ali se Željko Ražnatović Arkan umešao u našu vezu. Tako ja ostado neoženjen.

Kurir.rs

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