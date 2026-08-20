CECINA SLIKA ZAVRŠILA NA SPOMENIKU: Šok prizor na groblju, Zoran iz Obreža isklesao i poruku! Za večnu kuću izdvojio 500.000 dinara (FOTO)
Zoran Brkić iz Obreža kod Varvarina sebi je napravio nadgrobni spomenik, a odredio je i da će živeti 101 godinu. To sve ne bi bilo zanimljivo da se na mermernom spomeniku nisu našle fotografije žena, pa čak i nekih fudbalera i drugih javnih ličnosti. Među njima i Svetlane Cece Ražnatović.
On je za večnu kuću, kako kaže, izdvojio pola milona dinara, a upravo je on na fotografiji sa pevačicom. Na spomeniku je uklesano: Ceca Veličković mi je pevala "Ja sam cvetak, čudan cvetak".
Savetovao se sa advokatom
Zoran je u emisiji "150 minuta" na Prvoj televiziji objasnio da su mu sve to uspomene sa poznatim ličnostima, i da to nije sve, već samo deo fotografija. Kako kaže, on nije tražio dozvolu od javnih ličnosti da njihove slike stoje na njegovom spomeniku.
- Ja sam bio kod advokata i pitao ga vezano za to, a on mi je rekao: "Za šta da te goni? Ti da ih ne voliš ne bi stavljao slike". Ceca Veličković, imam sliku od nje, ona mi dala i pozadi piše: "Zoranu za uspomenu, Ceca Veličković". To je bilo 1987, 1988, rekao je Zoran.
"Planirao sam da je ženim, ali se Arkan umešao"
Zoran je govorio i o tome da se družio sa muzičkom zvzedom, kao i da je hteo da je ženi.
- Družio sam se sa Cecom Veličković, planirao sam da se ženim, ali se Željko Ražnatović Arkan umešao u našu vezu. Tako ja ostado neoženjen.
Kurir.rs