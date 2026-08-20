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Srpski reper Vukadin Gojković, poznat kao Vuk Mob, bio je gost Kurirovog podkasta "1 na 1", gde je govorio o raznim detaljima iz svog života i karijere.

U iskrenom razgovoru sa voditeljkom Ivanom Martinović, Vuk se dotakao se tema o kojima je ranije retko govorio - od muzičke karijere i porodice, preko učešća u rijalitiju i perioda provedenog u zatvoru, do predrasuda koje ga prate tokom cele karijere.

Pričao je i tome ko ga nervira i za koga smatra da se folira, te je u razgovoru spomenuo Vladana Savića, pevača "Magla benda". Naime, jedna Vladanova izjava privukla je Vukovu pažnju, a reč je ni manji ni više, nego o cveći i drveću.

"Ja u dnevnoj sobi nemam TV, tu mi stoji na polici cveće, koje redovno zalivam. Ne pratim ni socijalne mreže. Volim da pričam sa cvećem, da ga mazim, obrišem listove, da obrišem listove korom od banane.

Grlim drveće kao Novak Đoković, grlio sam drvo pre sedam, osam godina u šumi, obožavam prirodu, bio sam bos, taj momenat me je podsetio na prvi poljubac. Kada sam u prirodi, dobijem naboj emocija i dobro se isplačem. Stvarno je prijatno, probajte nekada", izjavio je Vladan nedavno, a upravo ovu izjavu je prokomentarisao Vuk Mob. Naime, reper tvrdi da nema ništa protiv kolege, ali da ne razume ovaj njegov potez.

1/6 Vidi galeriju Vladan Savić Foto: ATAIMAGES, Printscreen Novo jutro

"Jedna osoba mi je zapala za oko poslednjih dana. Ne želim da ljudi ovo izvuku iz konteksta. Možda ja grešim, možda je on dobar momak, ne kažem da je on loš...

Onaj momak iz "Magla benda"... sada je u poslednje vreme stalno u medijima i ono njegovo što ide po šumama grli drveće i plače s drvećem... Ne razumem taj tip muškarca - da ideš u šumu i grliš drveće. Izjavio je da u sobi nema televizor, nego ima cvetove i onda dođe i mazi se sa cvetovima ", rekao je Vuk Mob, a o čemu je još govorio i ko ga je prevario sa estrade, pogledajte u videu u nastavku teksta:

Gde i kada možete da gledate Kurir podkast "1 na 1"?

Kurir podkast "1 na 1" emitovaće se dva puta mesečno, svake druge srede.

- Četvrta epizoda: Sreda, 26. avgust u 20:00h.

- Gde gledati: Na YouTube kanalu Kurira