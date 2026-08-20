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Bora Santana doživeo je veliku porodičnu tragediju – preminuo mu je otac. On se sad oglasio za medije i dao kratku izjavu.

Otac Bore Santane danas je preminuo, pre nekoliko dana u Crnoj Gori doživeo je četvrti moždani udar. Santana je sve vreme pružao svom ocu podršku i nadao se da će se njegovo zdravstveno stanje popraviti, ali nažalost on je izgubio bitku.

- Jutros su mi javili da je otac preminuo. Loše sam, čekam brat da ga preveze iz Crne Gore. Nemam reči bilo šta da kažem - poručio je kratko Bora za Pink.rs

Bora Santana Foto: Pritnscreen

Inače, Santana se pre nekoliko dana oglasio za naš portal i otkrio da je njegov otac imao četvrti moždani udar i da je nakon toga završio u bolnici gde se bore za njegov život.

- U lošem je stanju, četvrti moždani udar. U Baru se nalazi, pozlilo mu je na plaži... Čekamo, ne znamo šta dalje. On je u komi. Čekam, borba je - rekao je Santana kratko za Pink.rs.

Kurir.rs/ Pink.rs

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