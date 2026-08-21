Slušaj vest

Dino Merlin će za samo 15 dana održati koncert u Kraljevu. I dok se dosta polemiše o njegovom koncertu u Srbiji, balkanska zvezda ne mari za loše komentare, već svoj dolazak uveliko organizuje. Kako saznajemo, Dino je iznajmio čak tri hotela u blizini mesta na kom će održati koncert.

On je za sebe odabrao jedan od najluksuznijih objekata u Vrnjačkoj Banji i zakupio ceo poslednji sprat. Drugi hotel, u kom će biti smešteni članovi njegovog benda, takođe se nalazi u pomenutoj banji, a iznajmio je i hotel u Kraljevu, u blizini mesta na kojem će koncert biti održan, za ljude iz organizacije za spektakl koji se očekuje.

Tri hotela

- Dino je iznajmio tri hotela u blizini mesta na kojem će biti koncert. Taj u kom on odseda jedan je od najluksuznijih u ovom kraju i na Bukingu je ocenjen sa čistom desetkom, pa vam je jasno da sobe imaju džakuzi, kamin i najluksuzniju opremu hotelskih soba. Njega će čuvati i obezbeđenje sve vreme, a u blizini hotela u Banji iznajmio je još jedan hotel za članove benda, dok je za ljude iz organizacije obezbedio hotel u blizini aerodroma u Kraljevu kako bi bili što bliži mestu gde se koncert održava - rekao nam je dobro obavešten izvor iz Kraljeva.

1/5 Vidi galeriju Pevač u epicentru neprilika Foto: BoBa Nikolić, Printscreen Youtube /Al Jazeera Balkans, Boba Nikolć

Na scenu dolazi avionom

Kako smo već pisali, posebnu pažnju privlači upravo način na koji će Merlin stići na koncert. S obzirom na to da se nastup održava na Sportskom aerodromu, pevač će sportskim avionom sleteti direktno na mesto održavanja koncerta, što će, prema najavama, biti prvi put da neko na ovakav način dolazi na svoj koncert.

Dok se o njegovom nastupu u javnosti vode polemike i nižu različiti komentari, Merlin se, kako se navodi, trenutno odmara i relaksira kako bi spreman dočekao veliki koncert u Kraljevu. Iz organizacije poručuju da, uprkos svim polemikama, komentarima i različitim nazivima kojima je događaj bio praćen, koncert nije doveden u pitanje i biće održan prema planu.

Podsetimo, nakon što je Dino Merlin održao tri koncerata na stadionu Koševo u Sarajevu, pažnja javnosti preselila se na njegov naredni nastup, zakazan za 5. septembar na Sportskom aerodromu u Kraljevu. Dok jedni s nestrpljenjem čekaju njegov dolazak, drugi mu se oštro protive.

Do zaključenja broja iz Merlinovog tima nismo dobili odgovor na pitanje o zakupu hotela.