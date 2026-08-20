OGLASILA SE MINA VRBAŠKI NAKON DRAME! Grcala u suzama ispred "Pinka", sad poslala jasnu poruku: Kad imaš Boga za svedoka... (FOTO)
Nekadašnja rijaliti učesnica Mina Vrbaški je sinoć privukla veliku pažnju domaće javnosti nakon što se pojavila ispred zgrade "Pinka", kako bi sačekala svog bivšeg momka Viktora Gagića.
Vest o njihovom raskidu osvanula je juče, a već je sinoć Mina izrazila želju za pomirenjem, mada on nije želeo da se pozdravi sa njom. Nakon toga, ona se rasplakala, a sada se prvi put oglasila nakon svega.
- Devojko, kad imaš Boga za svedoka, pusti ljude neka pričaju o tebi šta hoće - pisalo je u podeljenoj objavi. Iako nije poznato da li su ove reči upućene Viktoru, postoje spekulacije da ovo nije slučajna objava sa lepim citatom.
Grcala u suzama ispred "Pinka"
Podsetimo, Vrbaški je jecala u suzama i otkrila zašto se pojavila pred njegovo gostovanje u emisiju "Narod pita".
- Htela sam da probam sa njim da razgovaram... Žao mi je, nisam očekivala da će ovo da bude. Htela sam najbolje njemu i meni. Došla sam da ga vidim. Htela sam da pokažem da mi je žao, da ga zagrlim. Sve što sam pričala u prethodnim izjavama to sam i osećala. Mi se nismo spojili u nekim situacijama... Nervozan je on, nervozna sam i ja. Volela bih da dođe do pomirenja, moja ljubav je velika. Možda je pogrešan potez jer sam došla da ga vidim, ispada kao da trčim - govorila je Mina za Pink,rs, ali detalje raskida nije želela da otkrije:
- Imali smo neke nesuglasice i to želim da ostavim za njega i mene. Mi smo stajali tamo, raspravljali smo se. Videla sam nešto, pitala sam ga, a on je rekao da neću da ga pustim da ide u emisiju. On konstantno snima i slika, ponaša se kao da smo u rijalitiju. Najžalije mi je što sam sve ovo sebi dopustila. Nema treće osobe, to sam izjavila, samo on i ja smo krivi - rekla je Mina za Pink,rs.
Podsetimo, Viktor se o ovome oglasio, a njegovu izjavu možete pročitati OVDE.
Inače, oni su ovako izgledali nedavno, kada su se pojavili na finalu Elite 9:
BONUS video: