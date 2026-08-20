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Nekadašnja rijaliti učesnica Mina Vrbaški je sinoć privukla veliku pažnju domaće javnosti nakon što se pojavila ispred zgrade "Pinka", kako bi sačekala svog bivšeg momka Viktora Gagića.

Vest o njihovom raskidu osvanula je juče, a već je sinoć Mina izrazila želju za pomirenjem, mada on nije želeo da se pozdravi sa njom. Nakon toga, ona se rasplakala, a sada se prvi put oglasila nakon svega.

Foto: Printscreen Instagram

- Devojko, kad imaš Boga za svedoka, pusti ljude neka pričaju o tebi šta hoće - pisalo je u podeljenoj objavi. Iako nije poznato da li su ove reči upućene Viktoru, postoje spekulacije da ovo nije slučajna objava sa lepim citatom.

Grcala u suzama ispred "Pinka"

Podsetimo, Vrbaški je jecala u suzama i otkrila zašto se pojavila pred njegovo gostovanje u emisiju "Narod pita".

- Htela sam da probam sa njim da razgovaram... Žao mi je, nisam očekivala da će ovo da bude. Htela sam najbolje njemu i meni. Došla sam da ga vidim. Htela sam da pokažem da mi je žao, da ga zagrlim. Sve što sam pričala u prethodnim izjavama to sam i osećala. Mi se nismo spojili u nekim situacijama... Nervozan je on, nervozna sam i ja. Volela bih da dođe do pomirenja, moja ljubav je velika. Možda je pogrešan potez jer sam došla da ga vidim, ispada kao da trčim - govorila je Mina za Pink,rs, ali detalje raskida nije želela da otkrije:

- Imali smo neke nesuglasice i to želim da ostavim za njega i mene. Mi smo stajali tamo, raspravljali smo se. Videla sam nešto, pitala sam ga, a on je rekao da neću da ga pustim da ide u emisiju. On konstantno snima i slika, ponaša se kao da smo u rijalitiju. Najžalije mi je što sam sve ovo sebi dopustila. Nema treće osobe, to sam izjavila, samo on i ja smo krivi - rekla je Mina za Pink,rs.

Podsetimo, Viktor se o ovome oglasio, a njegovu izjavu možete pročitati OVDE.

Inače, oni su ovako izgledali nedavno, kada su se pojavili na finalu Elite 9:

1/7 Vidi galeriju Mina Vrbaški Foto: Kurir

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