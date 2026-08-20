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Pevačica Vesna Vukelić Vendi godinama je prisutna na domaćoj javnoj sceni, ali kada je reč o njenom privatnom životu, veoma je oprezna i daje ga na tacni.

Porodicu gotovo nikada ne eksponira, a o suprugu i ćerki retko govori u javnosti.

Ipak, poznato je da Vesna Vukelić Vendi veoma vezana za svoju naslednicu Nikoletu, koja je prava lepotica.

1/6 Vidi galeriju Ćerka Vesne Vukelić Vendi Foto: Printskrin/Instagram, Petar Aleksić

Ona je nedavno diplomirala na Ekonomskom fakultetu u Beogradu, a ponosna majka je tada sa pratiocima podelila fotografije sa svečane dodele diploma.

- U ovim slikama sa dodele diploma stalo je sve godine truda, podrške i ljubavi. Moja ćerka, moj najveći dar od Boga, na dodeli diploma. Mama zauvek ponosna - napisala je Vendi tada.

U skladnom braku sa bivšim fudbalerom

Vendi je u skladnom braku sa Branimirom Banjcem, nekadašnjim fudbalerom OFK Beograda, ali ni njihov odnos nije česta tema njenih javnih istupanja.

Govoreći o svom suprugu, pevačica je jednom prilikom otkrila koliko su zapravo različiti:

- Mi smo totalno različiti, ne mislim to u smislu da smo na ratnoj nozi, već u poimanju. Sve što je meni jako važno, on to nikada nije gušio kod mene - priznala je pevačica.

1/6 Vidi galeriju Vesna Vukelić Vendi Foto: Kurir Televizija, Privatna Arhiva, Kurir

Pevačica je otvoreno objasnila i zbog čega svoju intimu drži podalje od svetla reflektora, upoređujući svoju odluku sa jednim od najvećih domaćih zvezda:

- Krijem ga jer mi je neumesno da se priča o privatnom životu, ja ne pričam ni o mojoj ćerki. Evo pogledajte Čolu, on ne želi svoju ženu da eksponira. Intima nije za publiku. To je segment mene koji ne pripada javnosti - izjavila je Vesna Vukelić Vendi.